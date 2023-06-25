В Конгрессе США думали, как обезопасить ядерные запасы РФ в случае успеха мятежа

Многие американские законодатели с большим интересом наблюдают за ошеломляющими событиями в России, задаваясь вопросом, что будет дальше не только для России, но и для внешних отношений США в регионе.

Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Как отмечает издание, представитель демократов Джейсон Кроу заявил в субботу днем в Twitter, что он внимательно следит за тем, продолжает ли Россия дестабилизировать ситуацию и что будет с ее огромным ядерным запасом.

— Мы должны быть уверены, что оружие и оборудование, находящиеся в российском арсенале, остаются в безопасности, — сказал Кроу в интервью телеканалу CNN с Вольфом Блитцером.

Он также видит возможность для контрнаступления Украины, направленного на то, чтобы вытеснить оккупационные российские войска из своей страны.

— Путин был крайне ослаблен этим. Пригожин был крайне ослаблен этим. Российские военные получили огромный моральный удар из-за этого вопроса. Для Украины это возможность воспользоваться этим и ускорить наступление, — сказал Кроу, который входит в состав постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке и комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Как отмечает издание Politico, сенаторы и члены Палаты представителей отметили, в частности, последствия усилий Пригожина для агрессивной войны президента России Владимира Путина против Украины, а некоторые выразили беспокойство по поводу потенциальной жестокости восстания под руководством Пригожина.

— Наши агентства национальной безопасности внимательно следят за чрезвычайным внутренним конфликтом среди российских войск, который происходит в настоящее время, — написал в Twitter сенатор-республиканец Марко Рубио, старший член сенатского комитета по международным отношениям.

Он добавил, что независимо от того, как все обернется, “это будет иметь значительные и потенциально исторические последствия”.

Представитель-демократи Элисса Слоткин назвала это событие “захватывающим дух” и “самым ярким публичным подтверждением глупости вторжения Путина в Украину”.

Слоткин предположила, что внутренняя угроза со стороны Пригожина является четким показателем военной уязвимости Путина, сравнив конфликт в России с “американской армией, зависящей от вооруженного оборонного подрядчика”, которая затем отвернулась от руководства США и пошла на Вашингтон.

— Эта эскалация конфликта между группой Вагнера и российскими военными не происходила бы, если бы незаконное вторжение России в Украину шло хорошо. Очевидно, что это не так, — написал в Twitter член Комитета Палаты представителей по иностранным делам, демократ Тед Лью.

Американские законодатели также отметили репутацию Пригожина как жестокого человека и глубокое участие группы Вагнера в войне против Украины.

— Давайте абсолютно четко определим, кто такой Пригожин и чего он хочет. Этот парень — бандит-убийца. И ему не нужна искра в России, ему нужна смена военного командования, чтобы он мог руководить более эффективной резней невинных украинцев, — написал в Twitter член Комитета по национальной безопасности Палаты представителей, демократ Эрик Свалуэлл.

Представитель-демократ Хоакин Кастро, член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, написал в Twitter, что Пригожин “такой же плохой, как Путин, а возможно, и хуже его”.

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