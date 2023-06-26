Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считается одним из возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО. После недавней встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме ее даже называли возможным фаворитом.

Западные СМИ писали, что Байден высоко оценивает кандидатуру Фредериксен. К тому же, избрание первой женщины-генсека было бы символическим шагом.

В то же время звучали и мнения, что назначение генсеком представителя Дании может вызвать недовольство некоторых стран, поскольку НАТО до 2014 года возглавлял датчанин Андерс Фог Расмуссен.

Сама Фредериксен недавно заявила, что не претендует на должность генсека Организации Североатлантического договора.

– Мне очень нравится моя работа, и я намерен ее сохранить. Нет, я не на пути в НАТО, — уверяла Фредериксен в комментарии датским СМИ.

Она добавила, что готова поддержать нынешнего главу НАТО Йенса Столтенберга, если тот захочет продолжить свой мандат. Однако имя Фредериксен продолжает фигурировать в медиапространстве как ключевого кандидата на высший пост в НАТО.

Что известно о премьере Дании и ее отношении к войне в Украине – далее в материале.

Самый молодой премьер: факты из биографии Метте Фредериксен

• Ранние годы

Метте Фредериксен родилась 19 ноября 1977 года в городе Ольборг, в семье типографа Флемминга Фредериксена и учительницы Анетт Фредериксен.

Метте окончила гимназию Ольборга в 1996 году. Затем получила степень бакалавра в сфере управления и социальных наук в Ольборгском университете (2007), а также степень магистра африканских студий в Копенгагенском университете (2009).

По словам отца будущего премьера, она стала интересоваться политикой еще в юном возрасте.

– Она интересовалась политическими вопросами с шести-семи лет. Я никогда не сомневался, что Метте, если захочет, может пройти весь путь, – рассказывал Флемминг Фредериксен.

Уже в 15 лет Метте Фредериксен стала членом молодежного отделения датской левоцентристской политической партии Социал-демократы.

С 2000-го по 2001 год она работала консультантом по вопросам молодежи в Датской федерации профсоюзов.

• Политическая карьера

В 2001-м, в возрасте 24 лет, Метте Фредериксен впервые стала членом Фолькетинга (парламента Дании) от округа Копенгаген. Она баллотировалась от партии Социал-демократов.

После избрания Фредериксен была назначена пресс-секретарем своей партии по культуре, СМИ и гендерному равенству.

Впоследствии она несколько раз переизбиралась в Фолькетинг, а в 2005 году стала спикером своей партии по социальным вопросам.

В 2005-2011 годах исполняла обязанности заместителя главы парламентской фракции Социал-демократов.

После всеобщих выборов 2011 года, которые привели к созданию социал-демократического правительства, Фредериксен начала работать под руководством премьера Хелле Торнинг-Шмитт: сначала как министр занятости (2011-2014), а впоследствии как министр юстиции (2014-2015).

В 2015 году Фредериксен возглавила партию Социал-демократов.

А в июне 2019-го, в возрасте 41 года, она стала самым молодым премьер-министром в истории Дании. Фредериксен является второй женщиной в этой должности.

Своими приоритетами она определила увеличение социальных расходов и решение проблем климата.

Хотя ее руководство страной во время пандемии Covid-19 получило высокую оценку, Фредериксен также столкнулась с критикой из-за решения правительства усыпить миллионы норок как носителей коронавуруса. Впоследствии было установлено, что у правительства не было законных оснований требовать этого от владельцев норковых ферм.

Имя Метте Фредериксен попало в заголовки международных изданий, когда тогдашний президент США Дональд Трамп заинтересовался идеей покупки Гренландии. Однако Дания категорически отвергла такую возможность. Фредериксен ответила Трампу, что Гренландия не продается, и назвала эту идею абсурдной.

• Награды

В 2002 году Метте Фредериксен получила премию Нины Банг за проявление политического мужества, энтузиазма и социального влияния. Банг была министром образования Дании (1924-1926) и первой женщиной в этой должности.

В 2012 году Фредериксен получила датскую премию Ting-Prisen, которую присуждают местным политикам.

А в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер Дании орденом княгини Ольги I степени “за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины”.

Метте Фредериксен является соавтором двух книг: Epostler (Открытки, 2003) и Fra kamp til kultur (От борьбы до культуры, 2004).

• Семья

У Фредериксен есть двое детей от первого брака – дочь Ида и сын Магне.

В 2020 году она во второй раз вышла замуж за датского кинооператора Бо Тенгберга. Интересно, что брачную церемонию несколько раз переносили из-за политической деятельности Метте Фредериксен.

Сначала свадьбу перенесли из-за досрочных парламентских выборов, в результате которых Фредериксен стала премьером Дании, а впоследствии – из-за чрезвычайного саммита ЕС.

Отношение Метте Фредериксен к войне в Украине

С самого начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Метте Фредериксен декларировала четкую поддержку нашего государства – не только на словах, но и поставками вооружения.

Дания поддерживала санкции против РФ, оказывала гуманитарную и финансовую помощь, декларировала готовность принять участие в восстановлении Украины.

• Позиция по поводу вторжения РФ

Метте Фредериксен отмечала, что восхищается украинским народом “за их мужество и то, как они продолжают защищать свою страну в неспровоцированной и незаконной войне Путина”.

Премьер Дании напоминала, что война в Украине – это битва не только за территории или границы, но и за ценности свободного мира: между демократией и тиранией.

– Это война против ценностей, на которых построена Европа и свободный мир… Мы должны спросить себя, имеем ли мужество отстаивать свои ценности, готовы ли защищать основы мирового порядка, будем ли помогать нашим друзьям, когда им это нужно, – заявляла Фредериксен.

Она уверяла, что союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также призвала ускорить помощь в преддверии ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины.

– Другие члены НАТО осознают, что это гонка со временем, что ситуация в Украине этой весной будет чрезвычайно важной и помощь должна быть оказана как можно быстрее, — заявляла премьер Дании накануне годовщины российского вторжения.

Выступая в Верховной Раде с помощью видеосвязи, она сообщила, что сейчас решающий момент для Европы, и украинцы должны выиграть войну.

– Если мы не поможем вам, если мы не выгоним Путина, это будет означать, что мы сами не поможем себе, потому что ваша свобода – наша свобода, – добавила она.

• Визиты в Украину и оружие

21 апреля 2022 года она вместе с премьером Испании Педро Санчесом посетила Киев, чтобы выразить поддержку украинцам и украинским властям. Они провели переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет The Local, Фредериксен стала первым скандинавским лидером, посетившим Украину после российского вторжения.

– Мы намерены отправить в Украину еще больше оружия. Это то, что больше всего нужно… Мы говорим и о том, какой вклад можем внести в восстановление Украины после войны, — подчеркивала тогда Фредериксен в комментарии журналистам.

В ходе визита она объявила об увеличении военной помощи Украине на 600 млн датских крон (около $90 млн), в результате чего общий объем поддержки со стороны Дании вырос до 1 млрд датских крон.

До визита Дания, в частности, отправила украинской армии 2,7 тыс. единиц противотанковых гранатометов.

В августе Дания объявила о новом пакете на €110 млн на вооружение и тренировку украинской армии. Это произошло во время международной донорской конференции по поддержке Украины в Копенгагене.

30 января 2023 года Фредериксен прибыла в Николаев, где встретилась с Зеленским, осмотрела вместе с ним разрушенную обстрелами РФ инфраструктуру и посетила раненых украинских воинов. Позже лидеры также поехали в Одессу.

Следует отметить, что Дания согласилась взять шефство над восстановлением Николаева.

В целом Украина получила от Дании не один пакет военной помощи, в который вошли разные виды вооружения: в частности, патроны, пулеметы, артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские установки Caesar, ракеты для систем ПВО. Копенгаген передал Украине все имеющиеся в стране гаубицы Caesar, которые уже поступили на вооружение ВСУ.

Дания участвует в “танковой коалиции”, в рамках которой украинская армия получает танки Leopard.

Кроме того, эта скандинавская страна присоединилась к созданию авиационной коалиции. Дания вместе с Нидерландами согласилась провести тренировки для украинских пилотов на многофункциональных истребителях F-16. В датском правительстве заверили, что поддержат передачу Украине F-16, но это произойдет только после одобрения США, которые производят эти самолеты.

Недавно Дания утвердила очередной пакет военной помощи Украине на €2,95 млрд на 2023-2028 годы.

• Членство Украины в ЕС и НАТО

Дания поддержала предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

Кроме того, эта страна является подписантом заявления, в котором подтверждена поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины. Подписи под заявлением также поставили лидеры Исландии, Норвегии, Украины, Финляндии и Швеции по итогам майского саммита в Хельсинки.

– Будущее Украины и ее народа – в евроатлантической семье. Евросоюз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил ей статус страны-кандидата. Северные страны-члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях по реформированию и выполнению требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении, – подчеркнули они.

Что касается интеграции Украины в НАТО, подписанты заявления отметили, что подтверждают приверженность политике “открытых дверей” и будут поддерживать наше государство “на пути к будущему членству”.

Нового генсека НАТО должны избратьна саммите военного блока, который пройдет в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля. Лидеры обычно принимают подобные решения на основе консенсуса.

Однако если ни одна кандидатура не получит поддержку, не исключено, что лидеры государств НАТО будут просить Йенса Столтенберга остаться в должности еще на какое-то время.

Источник: TVP World, Правительство Дании, парламент Дании, The Women Leaders, Stylist

