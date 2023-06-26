В Северной Корее стотысячная толпа требовала ядерного удара по США
В Северной Корее недавно состоялись массовые митинги к 73 годовщине начала Корейской войны, участники которых призывали к войне с Соединенными Штатами Америки.
В Пхеньяне к митингам привлекли около 120 тыс. рабочих и студентов, которые призывали к войне, направленной на месть.
На фотографиях, опубликованных государственными изданиями, среди толпы можно увидеть плакаты с различными надписями.
Среди них — Весь материк США в пределах нашего обстрела и Империалистические США являются разрушителями мира.
Массовые протесты произошли на фоне опасений, что Пхеньян скоро может осуществить еще один запуск своего первого военного спутника-разведчика для усиления мониторинга военной деятельности США.
Первая подобная попытка Северной Кореи закончилась неудачей 31 мая, поэтому представители власти пообещали повторно запустить спутник-шпион.
В то же время в отдельном докладе Министерства иностранных дел Северная Корея заявила, что США якобы прилагают усилия для разжигания ядерной войны. Там обвинили Вашингтон в отправке стратегических средств в Южную Корею.
Источник: KCNA
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