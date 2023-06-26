Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Жена владельца батискафа OceanGate оказалась праправнучкой пары, погибшей на Титанике
Инфографика Эксклюзив
Йод пить не надо, это не второй Чернобыль: что будет в случае подрыва Запорожской АЭС
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Северной Корее стотысячная толпа требовала ядерного удара по США

В Северной Корее стотысячная толпа требовала ядерного удара по США

В Северной Корее недавно состоялись массовые митинги к 73 годовщине начала Корейской войны, участники которых призывали к войне с Соединенными Штатами Америки.

В Пхеньяне к митингам привлекли около 120 тыс. рабочих и студентов, которые призывали к войне, направленной на месть.

На фотографиях, опубликованных государственными изданиями, среди толпы можно увидеть плакаты с различными надписями.

Среди них — Весь материк США в пределах нашего обстрела и Империалистические США являются разрушителями мира.

Массовые протесты произошли на фоне опасений, что Пхеньян скоро может осуществить еще один запуск своего первого военного спутника-разведчика для усиления мониторинга военной деятельности США.

Первая подобная попытка Северной Кореи закончилась неудачей 31 мая, поэтому представители власти пообещали повторно запустить спутник-шпион.

В то же время в отдельном докладе Министерства иностранных дел Северная Корея заявила, что США якобы прилагают усилия для разжигания ядерной войны. Там обвинили Вашингтон в отправке стратегических средств в Южную Корею.

Читайте также
Шольц поддерживает гарантии безопасности для Украины, но не ускоренное членство в НАТО
Олаф Шольц

Источник: KCNA

Південна Корея, Северная Корея, США, Ядерна зброя
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США ожидали гораздо большего кровопролития в результате мятежа Пригожина — CNN
Євген Пригожин
Боевые действия и процессы в РФ: Зеленский провел разговор с Байденом
В Северной Корее стотысячная толпа требовала ядерного удара по США
В Конгрессе США думали, как обезопасить ядерные запасы РФ в случае успеха мятежа
В Северной Корее стотысячная толпа требовала ядерного удара по США
Байдену доложили о событиях в РФ после заявлений Пригожина
Джо Байден
Передача Ираном дронов России нарушает резолюцию: генсека ООН призвали это расследовать
В Северной Корее стотысячная толпа требовала ядерного удара по США
Видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (26.06.2023)
В Северной Корее стотысячная толпа требовала ядерного удара по США
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (26.06.2023)
В Северной Корее стотысячная толпа требовала ядерного удара по США
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (26.06.2023)
В Северной Корее стотысячная толпа требовала ядерного удара по США
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 18:00 (26.06.2023)
В Северной Корее стотысячная толпа требовала ядерного удара по США
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь