В Северной Корее стотысячная толпа требовала ядерного удара по США

В Северной Корее недавно состоялись массовые митинги к 73 годовщине начала Корейской войны, участники которых призывали к войне с Соединенными Штатами Америки.

В Пхеньяне к митингам привлекли около 120 тыс. рабочих и студентов, которые призывали к войне, направленной на месть.

На фотографиях, опубликованных государственными изданиями, среди толпы можно увидеть плакаты с различными надписями.

Среди них — Весь материк США в пределах нашего обстрела и Империалистические США являются разрушителями мира.

Массовые протесты произошли на фоне опасений, что Пхеньян скоро может осуществить еще один запуск своего первого военного спутника-разведчика для усиления мониторинга военной деятельности США.

Первая подобная попытка Северной Кореи закончилась неудачей 31 мая, поэтому представители власти пообещали повторно запустить спутник-шпион.

В то же время в отдельном докладе Министерства иностранных дел Северная Корея заявила, что США якобы прилагают усилия для разжигания ядерной войны. Там обвинили Вашингтон в отправке стратегических средств в Южную Корею.

Источник: KCNA

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.