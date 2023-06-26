ЕС выплатит пяти странам €100 млн в качестве компенсации за наплыв зерна из Украины

Страны Евросоюза 26 июня одобрили пакет поддержки в размере €100 млн фермерам пяти стран — Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии — для покрытия убытков, связанных с чрезмерным импортом агропродукции из Украины.

В частности, Болгария получит €9,77 млн, Венгрия — €15,93 млн, Польша — €39,33 млн, Румыния — €29,73 млн и Словакия — €5,24 млн.

— Фермеры из этих пяти стран-членов ЕС сталкиваются с проблемами, связанными с логистическими ограничениями, вызванными значительным импортом определенных агропродовольственных товаров из Украины. Исключительные и временные меры в отношении импорта ограниченного количества товаров из Украины вступили в силу 2 мая и будут постепенно отменены до 15 сентября 2023 года, — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Там также отметили, что все платежи фермеры должны получить до 31 декабря 2023 года.

Государства-члены, на которые распространяется поддержка, должны сообщить Еврокомиссии о критериях, используемых для расчета помощи, во избежание искажения конкуренции и чрезмерной компенсации.

5 июня Еврокомиссия продлила запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян из Украины в пять стран Евросоюза до 15 сентября.

Источник: European Commission

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