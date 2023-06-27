Пекин будет более осторожным: как мятеж Пригожина обнажил проблемы в отношениях Китая и РФ

Когда в субботу, 24 июня, появились новости о том, что наемные войска Вагнера устремились в сторону Москвы в рамках мятежа, несколько бизнесменов из южного Китая начали судорожно обзванивать фабрики, чтобы остановить поставки товаров, предназначенных для России.

Как пишет Reuters, военный мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина успел повлиять не только на внутренние политические процессы в России, но и на отношения РФ с Китаем.

Хотя мятеж и стал крупнейшим испытание для власти российского президента Владимира Путина после его вторжения в Украину в феврале 2022 года, он все же быстро сошел на нет, и некоторые из этих экспортеров китайской продукции теперь сомневаются в своей будущей зависимости от ближайшего союзника Пекина.

— Мы думали, что возникнет большая проблема, — сказал Шэнь Мухуй, глава торгового органа, объединяющего фирмы в южной китайской провинции Фуцзянь, вспоминая о том, как метались члены организации, экспортирующие в Россию автозапчасти, машины и одежду.

Хотя кризис ослаб, “некоторые люди остаются в стороне, поскольку не уверены, что произойдет позже”, добавил он, отказавшись назвать компании, приостановившие поставки.

Китай постарался преуменьшить значение событий выходных и выразил поддержку Москве, с которой он заключил партнерство “без ограничений” незадолго до того, как Россия пошла с полномасштабным вторжением в Украину.

Но высокопоставленный американский чиновник 26 июня сказал, что восстание в выходные дни обеспокоило закрытое руководство Пекина, и некоторые аналитики внутри и за пределами Китая начали задаваться вопросом, нужно ли КНР ослабить свои политические и экономические связи с Москвой.

Это стало мухой на глазу этих отношений “без ограничений”, говорит сингапурский аналитик по вопросам безопасности Александр Нилл.

Евгений Пригожин, глава частной армии Вагнера, возглавил вооруженный мятеж после того, как утверждал, что огромное количество его бойцов было убито дружественным огнем со стороны Минобороны РФ.

Но лидер наемников внезапно отменил восстание в субботу вечером, когда его бойцы приблизились к Москве, не встретив практически никакого сопротивления во время рывка на расстояние почти 800 км.

Китай не комментировал кризис, но сделал заявление в воскресенье, когда министр иностранных дел Цинь Ган провел неожиданную встречу с заместителем министра иностранных дел России в Пекине.

В основе отношений Китая и России лежит общая оппозиция тому, что они считают миром, в котором доминируют Соединенные Штаты, и расширение военного альянса НАТО, угрожающее их безопасности.

Получив беспрецедентный третий президентский срок в начале этого года, председатель КНР Си Цзиньпин совершил свою первую зарубежную поездку в Москву, чтобы встретиться со своим “дорогим другом” Путиным.

В то время как националистически настроенные комментаторы в государственных китайских таблоидах приветствовали быстрые усилия Путина по подавлению восстания, даже некоторые в Китае, где критические высказывания жестко контролируются, начали сомневаться в ставке Пекина на Россию.

Китай “будет более осторожен в своих словах и действиях в отношении России”, говорит эксперт по международным отношениям из Шанхая Шэнь Динли.

Как отмечает Reuters, некоторые китайские ученые пошли еще дальше.

Ян Цзюнь, профессор Китайского университета политических наук и права в Пекине, написал комментарий, опубликованный в субботу, в котором призвал Китай напрямую поддержать Украину, чтобы избежать “втягивания в трясину войны со стороны России”.

— С развитием текущей ситуации и тенденцией войны… (Китай. — Ред.) должен еще больше скорректировать свою позицию в отношении России и Украины, сделать свое отношение более четким и решительно встать на сторону победителей истории, — написал он в китайскоязычной сингапурской газете Lianhe Zaobao.

Издание отмечает, что пока неясно, была ли статья Яна написана до восстания ЧВК Вагнера.

Однако другие китайские ученые заявили, что Пекин не изменит свою позицию в отношении России в результате этого инцидента.

Китай является главным торговым партнером России, Пекин экспортирует все — от автомобилей до смартфонов — и получает дешевую российскую сырую нефть, против которой введены санкции во многих других странах мира.

Но даже в энергетическом секторе, благодаря которому за первые пять месяцев этого года объем торговли между Россией и Китаем подскочил на 40%, в Китае есть некоторые признаки осторожности.

Топ-менеджеры китайских государственных энергетических компаний обычно говорят, что еще слишком рано давать комментарии, или уклоняются от вопросов о новых инвестициях в Россию.

— Если Россия проиграет войну или произойдут изменения в руководстве страны, это создаст огромную неопределенность для китайских инвесторов, — сказал Михал Мейдан, руководитель отдела энергетических исследований Китая в Оксфордском институте энергетических исследований.

По его словам, китайское правительство, похоже, также проявляет осторожность, указывая на то, что Пекин еще не подписал соглашение о строительстве нового крупного газопровода, соединяющего страны, несмотря на настойчивые требования Москвы.

Хотя Китай имеет жизненно важное значение для российской экономики, объем торговли Китая с такими странами, как США, Европейский Союз и Япония — одними из самых яростных критиков войны Москвы в Украине — превышает объем его сделок с Россией.

— У Пекина сейчас больше причин для того, чтобы иметь больше оговорок и стать более транзакционным в отношениях с путинской Россией… Нет смысла делать долгосрочные инвестиции в того, кто не может быть надежным в долгосрочной перспективе, — говорит Вэнь-Ти Сунг, политолог из Австралийского национального университета.

В то же время, уже во вторник, 27 июня, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что РФ и КНР являются “важной силой в обеспечении глобального мира и в продвижении инклюзивного развития”.

Выступая на конференции в Пекине, организованной Российским советом по международным делам и Китайской академией общественных наук, Цинь подтвердил поддержку Пекина Москве, заявив, что планирует сотрудничать с Россией, чтобы противостоять “применению силы и гегемонии отдельных государств”.

Высказывания Циня прозвучали после того, как высокопоставленные китайские чиновники выразили поддержку Москве на встрече с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко в Пекине в воскресенье после восстания ЧВК Вагнера.

Источник : Reuters, CNN

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