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Илья Нежигай, редактор ленты

Поскользнется на банановой кожуре: эксперт рассказал, как Путин может отомстить Пригожину

Євген Пригожин
Фото: Getty Images

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин может неожиданно умереть, скрываясь в Беларуси, поскольку глава Кремля Владимир Путин не простит публичную демонстрацию своей слабости.

С такой оценкой в эфире национального телемарафона Единые новости выступил украинский дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко.

По его мнению, сейчас Пригожин будет бороться за сохранение своей жизни, поскольку Кремль не простит ему то, что он подсветил слабость российской государственной системы и непосредственно президента РФ Владимира Путина.

— Система (государственной власти в России. — Ред.) – персоналистская. Если лидер демонстрирует слабость, то надо его менять. То, что свернул Пригожин свой мятеж, еще не означает, что все закончилось, — считает эксперт.

По его словам, владелец ЧВК Вагнера продемонстрировал, что вооруженным путем можно изменить власть в России.

Осипенко считает, что Евгений Пригожин будет пытаться двигаться в сторону Африки, где он имеет собственные интересы и имущество, но из-за того, что президент России человек мстительный, то жизнь владельца ЧВК Вагнера может оборваться, когда тот “поскользнется на банановой кожуре”, поскольку мятеж Пригожина против Кремля заставил Путина публично бежать самолетом из Москвы.

По мнению эксперта-международника, если мятеж и мог быть попыткой определенной контролируемой демонстрации со стороны Кремля, то он вышел из-под контроля.

— Мятеж, если он был до этого управляемым, перешел ту грань, которую могли допустить спецслужбы, — считает он.

Руслан Осипенко добавляет, что в России силовой блок является одним из столпов государственной власти, а потому то, что эти силовики не подчиняются Кремлю, демонстрирует отсутствие власти у самого Путина.

По словам эксперта, в российском обществе сохраняется запрос на справедливость “снизу”, а также на смену военно-политического руководства государства.

Кроме того, ослабление Путина действует на руку Китаю, который пользуется тем, что может усиливать влияние на Россию.

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Владимир Путин, ЧВК Вагнера, Росія
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