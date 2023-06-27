В Конгрессе США призвали Байдена передать Украине кассетные боеприпасы

Двухпартийная группа законодателей призывает администрацию президента США Джо Байдена прислать кассетные боеприпасы Украине, это могло бы помочь прорвать укрепленные российские линии, которые тормозят украинское контрнаступление.

Об этом сообщает Foreign Policy.

В письме, направленном президенту США, парламентарии призвали Белый дом предоставить Украине усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения, более известные под аббревиатурой DPICM, для помощи в продолжающемся контрнаступлении.

Это оружие можно использовать для выстрелов из артиллерийских орудий и разбрасывать до 88 бомб на поле боя. Это может помочь Украине прорваться сквозь российские танки и окопанные позиции. В то же время если не обезвредить боеприпасы, они могут продолжать убивать и калечить мирных жителей еще долго после того, как боевые действия утихнут.

— Во время холодной войны DPICM были разработаны специально для противодействия численному и материальному превосходству России. Теперь они могут быть использованы по назначению для защиты Украины — и для защиты Украиной Европы, и, наконец, для национальной безопасности США, — считают законодатели.

Военные аналитики, выступающие за отправку оружия Украине, считают, что DPICM может помочь решить проблему нехватки артиллерии Украины.

Другие эксперты заявляют, что отправка кассетных боеприпасов подорвет международные режимы контроля над вооружениями, включая Конвенцию о кассетных боеприпасах, направленную на предотвращение глобального распространения этих противоречивых боеприпасов, которые разбрасывают взрывные бомбы на большие территории.

В то же время ни Россия, ни Украина не являются участниками конвенции. Законодательством США пока запрещено экспортировать DPICM.

Однако в издании указывают, что в администрации Байдена, кажется, склоняются к возможному предоставлению такого оружия украинцам.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ВСУ летом отвоевали больше территорий, чем Россия оккупировала за зиму.

Источник: Foreign Policy

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