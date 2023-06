В ОАЭ загорелся 36-этажный небоскреб

В Объединенных Арабских Эмиратах вспыхнул масштабный пожар в 36-этажном небоскребе.

Огонь охватил несколько этажей здания.

#BREAKING A Residential high-rise building in Ajman, United Arab Emirates is currently on fire with multiple floors burning; no word on injuries at this time.#Ajman #UAE #MiddleEast

pic.twitter.com/eNIN9VKC6b

— Fast News Network (@fastnewsnet) June 26, 2023