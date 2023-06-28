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Торговали золотом: США ввели санкции против компаний, которые финансировали ЧВК Вагнер

Торговали золотом: США ввели санкции против компаний, которые финансировали ЧВК Вагнер
Фото: Getty Images

Министерство финансов США во вторник, 27 июня, ввело санкции против четырех компаний, занимающихся “торговлей золотом”, и одного человека, который, по их словам, заключал “сделки с оружием”, связанные с ЧВК Вагнер.

Объявление о санкциях, о которых сообщает CNN, произошли через несколько дней после мятежа, возглавляемого руководителем наемнической группы Евегнием Пригожиным.

Санкции направлены против компаний в России, Объединенных Арабских Эмиратах и Центральноафриканской Республике, которые “участвовали в незаконных сделках с золотом для финансирования группы Вагнера с целью поддержания и расширения ее вооруженных сил, в том числе на Украине и в Африке”.

Согласно релизу Министерства финансов, Андрей Николаевич Иванов (Иванов) — российский руководитель Группы Вагнера, который “тесно сотрудничал с организацией Пригожина “Африка Политология” и высокопоставленными чиновниками правительства Мали по сделкам с оружием, горнодобывающей промышленности и другим видам деятельности Группы Вагнера в Мали”.

— Группа Вагнера финансирует свои жестокие операции отчасти за счет эксплуатации природных ресурсов в таких странах, как Центральноафриканская Республика и Мали. Соединенные Штаты будут продолжать бороться с доходами группы Вагнера, чтобы остановить ее экспансию и насилие в Африке, Украине и других странах, — сказал о решении Минфина США заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Напомним, 23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, куда вошли персональные и экономические ограничения.

Источник: CNN
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