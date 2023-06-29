Собирают доказательства. США изучают вопрос разрушения Каховской ГЭС
В правоохранительных органах США изучают детали разрушения Каховской ГЭС, чтобы установить, кто причастен к преступлению.
Об этом заявил советник генпрокурора США по вопросам ответственности за военные преступления Элай Розенбаум в комментарии Укринформу.
— Разрушение плотины 6 июня является предметом значительного интереса для Соединенных Штатов, и я не могу комментировать больше — за исключением того, что этот вопрос также находится в поле зрения наших правоохранительных органов, — сказал он.
Советник отметил, что в целом Соединенные Штаты очень осторожны в своих официальных оценках относительно преступлений, совершенных РФ.
— Мы не были первыми, кто заявил, что Россия совершает военные преступления. Мы не были первыми, кто говорил о преступлениях против человечности, но когда у нас были все необходимые доказательства, государственный секретарь делал публичные заявления об этом, — добавил Розенбаум.
По его словам, когда наступит подходящее время, и когда доказательства будут тщательно исследованы и установлены, то власти США, очевидно, сделают официальные заявления о том, кто причастен к разрушению плотины.
Ранее стали известны личности российских оккупантов, которые находились на захваченной Каховской гидроэлектростанции перед подрывом плотины.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко