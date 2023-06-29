Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Форма правления и неприкосновенность депутатов: ключевые изменения в Конституции Украины
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Світ
Бедрак Виктория, редактор ленты

Собирают доказательства. США изучают вопрос разрушения Каховской ГЭС

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

В правоохранительных органах США изучают детали разрушения Каховской ГЭС, чтобы установить, кто причастен к преступлению.

Об этом заявил советник генпрокурора США по вопросам ответственности за военные преступления Элай Розенбаум в комментарии Укринформу.

— Разрушение плотины 6 июня является предметом значительного интереса для Соединенных Штатов, и я не могу комментировать больше — за исключением того, что этот вопрос также находится в поле зрения наших правоохранительных органов, — сказал он.

Советник отметил, что в целом Соединенные Штаты очень осторожны в своих официальных оценках относительно преступлений, совершенных РФ.

— Мы не были первыми, кто заявил, что Россия совершает военные преступления. Мы не были первыми, кто говорил о преступлениях против человечности, но когда у нас были все необходимые доказательства, государственный секретарь делал публичные заявления об этом, — добавил Розенбаум.

По его словам, когда наступит подходящее время, и когда доказательства будут тщательно исследованы и установлены, то власти США, очевидно, сделают официальные заявления о том, кто причастен к разрушению плотины.

Ранее стали известны личности российских оккупантов, которые находились на захваченной Каховской гидроэлектростанции перед подрывом плотины.

Читайте также
Кремль до сих пор не договорился с Пригожиным о деталях сделки — ISW
Кремль, Москва

Источник: Укринформ
Война в Украине, Каховська ГЕС, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Союзники сообщают Украине о взлете российской стратегической авиации — Игнат
Юрій Ігнат
Уничтожение вагнеровцами Ил-22 скажется на операциях РФ против Украины — разведка Британии
Іл-22М літак РФ
Кремль до сих пор не договорился с Пригожиным о деталях сделки — ISW
Кремль, Москва
Силы обороны продвинулись на Востоке и на Юге — Маляр
ЗСУ на фронті
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 29.06.2023
карта бойових дій 26.06.2023
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.06.2023)
Собирают доказательства. США изучают вопрос разрушения Каховской ГЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.06.2023)
Собирают доказательства. США изучают вопрос разрушения Каховской ГЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.06.2023)
Собирают доказательства. США изучают вопрос разрушения Каховской ГЭС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (28.06.2023)
Собирают доказательства. США изучают вопрос разрушения Каховской ГЭС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь