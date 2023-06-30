Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Эксклюзив
Я кричала: Пожалуйста, останься дома! История женщины, которая потеряла мужа во время удара по ТЦ в Кременчуге
Світ
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты

Байден может одобрить предоставление Украине кассетных боеприпасов — CNN

Байден может одобрить предоставление Украине кассетных боеприпасов — CNN
Фото: Getty Images

Белый дом серьезно рассматривает возможность одобрения передачи Украине спорных кассетных боеприпасов, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с этим вопросом.

— Это, несомненно, будет иметь значительное влияние на поле боя, — сказал американский чиновник в комментарии изданию.

По его словам, окончательное решение администрации президента США Джо Байдена ожидается в ближайшее время, и если оно будет одобрено, то оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце.

Украина убеждает США в важности предоставления таких боеприпасов с прошлого года, поскольку это уменьшит количественное преимущество России в артиллерии.

Однако сейчас, когда идет контрнаступление, американские чиновники якобы опасаются, хватит ли ВСУ артиллерийских боеприпасов, поскольку российские линии обороны оказались укрепленными лучше, чем ожидалось.

Кассетные боеприпасы, которые США накопили в большом количестве со времени их постепенного запрета в 2016 году, могут помочь заполнить этот пробел, говорят чиновники. Они запрещены более чем в 120 странах, потому что, когда бомбы разлетаются, могут калечить и убивать мирных жителей.

Один из них отметил, что это оружие не будет новым потенциалом для Украины, поскольку и украинцы, и россияне используют кассетные бомбы с момента вторжения России в феврале 2022 года, а недавно ВСУ якобы начали использовать кассетные боеприпасы, предоставленные Турцией.

На днях группа американских конгрессменов призвала Джо Байдена прислать кассетные боеприпасы Украине , чтобы помочь прорвать укрепленные российские линии, которые тормозят контрнаступление.

Читайте также
Кассетные боеприпасы были бы полезны для Украины в отражении агрессии РФ — Пентагон
Пентагон

Источник: CNN
Война в Украине, Джо Байден, Летальное оружие, Російська агресія, США, США-Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
11 взрывов в Бердянске: в районе аэропорта горит и детонирует
Байден может одобрить предоставление Украине кассетных боеприпасов — CNN
Силы обороны перехватили стратегическую инициативу: Маляр объяснила, что происходит на фронте
Ганна Маляр
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 30.06.2023
карта бойових дій 26.06.2023
ВПЛ до конца войны смогут бесплатно проживать во временном жилье – законопроект
житло квартира
Два человека ранены: РФ обстреляла Херсон и Михайловку
Швидка допомога
Видео
Путешествия
Водопады, термальные источники, зеленые усадьбы – как и где отдохнуть на Закарпатье

Где отдохнуть на Закарпатье, что посмотреть и какова стоимость усадьб – в материале.

Светлана Ковбиця, Карина Зуева
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 9:30 (30.06.2023)
Байден может одобрить предоставление Украине кассетных боеприпасов — CNN
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 9:00 (30.06.2023)
Байден может одобрить предоставление Украине кассетных боеприпасов — CNN
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 8:30 (30.06.2023)
Байден может одобрить предоставление Украине кассетных боеприпасов — CNN
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 8:00 (30.06.2023)
Байден может одобрить предоставление Украине кассетных боеприпасов — CNN
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь