Байден может одобрить предоставление Украине кассетных боеприпасов — CNN

Белый дом серьезно рассматривает возможность одобрения передачи Украине спорных кассетных боеприпасов, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с этим вопросом.

— Это, несомненно, будет иметь значительное влияние на поле боя, — сказал американский чиновник в комментарии изданию.

По его словам, окончательное решение администрации президента США Джо Байдена ожидается в ближайшее время, и если оно будет одобрено, то оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце.

Украина убеждает США в важности предоставления таких боеприпасов с прошлого года, поскольку это уменьшит количественное преимущество России в артиллерии.

Однако сейчас, когда идет контрнаступление, американские чиновники якобы опасаются, хватит ли ВСУ артиллерийских боеприпасов, поскольку российские линии обороны оказались укрепленными лучше, чем ожидалось.

Кассетные боеприпасы, которые США накопили в большом количестве со времени их постепенного запрета в 2016 году, могут помочь заполнить этот пробел, говорят чиновники. Они запрещены более чем в 120 странах, потому что, когда бомбы разлетаются, могут калечить и убивать мирных жителей.

Один из них отметил, что это оружие не будет новым потенциалом для Украины, поскольку и украинцы, и россияне используют кассетные бомбы с момента вторжения России в феврале 2022 года, а недавно ВСУ якобы начали использовать кассетные боеприпасы, предоставленные Турцией.

На днях группа американских конгрессменов призвала Джо Байдена прислать кассетные боеприпасы Украине , чтобы помочь прорвать укрепленные российские линии, которые тормозят контрнаступление.

Источник : CNN

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