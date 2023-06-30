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Марта Бондаренко, редактор ленты

ФСБ получила задание убить Пригожина — Буданов

Пригожин

После попытки вооруженного бунта в России ФСБ получила задание физически ликвидировать владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Об этом в интервью американскому журналисту Говарду Альтману рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в России, полезны для Украины.

Кирилл Буданов подтвердил, что украинская разведка давно знала о намерениях мятежа внутри России.

Кирилл Буданов, ЧВК Вагнера, ФСБ
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