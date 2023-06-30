Марта Бондаренко, редактор ленты
ФСБ получила задание убить Пригожина — Буданов
После попытки вооруженного бунта в России ФСБ получила задание физически ликвидировать владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.
Об этом в интервью американскому журналисту Говарду Альтману рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
Он подчеркнул, что любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в России, полезны для Украины.
Кирилл Буданов подтвердил, что украинская разведка давно знала о намерениях мятежа внутри России.
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