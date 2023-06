РФ вынуждена увеличивать расходы на войну в Украине – разведка Британии

России придется увеличивать прямые бюджетные расходы из-за войны, среди прочего на безопасность на оккупированных территориях и оборонные мероприятия в регионах, граничащих с Украиной, считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Они ссылаются на отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) за июнь 2023 года, который оценил бюджет военных расходов России на текущий год в 6,6 трлн руб. ($85,8 млрд).

— Это равно примерно 4,4% российского ВВП по сравнению с 3,6% в 2021 году, до вторжения в Украину. Однако настоящие военные расходы РФ остаются неопределенными из-за недостаточной прозрачности, в частности – использования засекреченных статей бюджета, на которые приходится примерно 22% общего бюджета российского правительства, — отмечают в разведке.

Несмотря на то, что на войну в Украине тратится лишь часть оборонного бюджета, увеличение расходов, по данным британской разведки, подчеркивает стоимость деятельности России в Украине.

