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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ вынуждена увеличивать расходы на войну в Украине – разведка Британии

російські солдати
Фото: Depositphotos

России придется увеличивать прямые бюджетные расходы из-за войны, среди прочего на безопасность на оккупированных территориях и оборонные мероприятия в регионах, граничащих с Украиной, считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Они ссылаются на отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) за июнь 2023 года, который оценил бюджет военных расходов России на текущий год в 6,6 трлн руб. ($85,8 млрд).

— Это равно примерно 4,4% российского ВВП по сравнению с 3,6% в 2021 году, до вторжения в Украину. Однако настоящие военные расходы РФ остаются неопределенными из-за недостаточной прозрачности, в частности – использования засекреченных статей бюджета, на которые приходится примерно 22% общего бюджета российского правительства, — отмечают в разведке.

Несмотря на то, что на войну в Украине тратится лишь часть оборонного бюджета, увеличение расходов, по данным британской разведки, подчеркивает стоимость деятельности России в Украине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Великобритания, витрати на оборону, Міноборони РФ, Разведка, Російська агресія, Росія
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