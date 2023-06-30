Россия не имеет возможности производить новую качественную бронированную технику — Черник

Украина имеет больший потенциал для ведения военных действий, чем россияне. Но противник находится в глухой обороне — он бьется насмерть, ведь имеет значительный человеческий ресурс.

Такое мнение в эфире Единых новостей высказал Петр Черник, военный эксперт.

По его словам, у россиян больше солдат, ведь это 140-миллионная нация. Украинцев значительно меньше. Россияне успели наштамповать 100 млн автоматов Калашникова, а ружей Мосина около 37 млн единиц.

Кроме того, на складах РФ имеет еще 15 тыс. единиц самой разнообразной старой бронированной техники: танки Т-54, Т-62 и БМП. Петр Черник отмечает, если надо, то россияне из старого лома склепают что-то, что сможет ехать и тоже пустят в бой. Такой техники у них еще достаточно.

— Но качественной техники россияне почти не имеют и производить не смогут. Танков Т-90 могут выпускать максимум до 25 единиц в месяц. В годовых показателях — это критически малое количество. На эту минуту — это битва Давида и Голиафа, где роль Давида выполняем мы, а роль Голиафа — Российская Федерация, — заявил Петр Черник.

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