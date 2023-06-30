Союзники по НАТО предложат Столтенбергу остаться генсеком еще на год — AP

Государства-члены НАТО достигли предварительной договоренности о том, чтобы попросить генерального секретаря Организации Североатлантического договора Йенса Столтенберга остаться на этом посту еще на один год.

Об этом заявил американский чиновник, которого цитирует информационное агентство Associated Press.

По словам чиновника, решение еще должно быть окончательно принято странами-членами НАТО.

Столтенберг, который является бывшим премьер-министр Норвегии, занимает эту должность с 2014 года.

Срок его полномочий должен был закончиться в прошлом году, но его продлили во второй раз, чтобы сохранить “твердую руку у руля” во время вторжения России в Украину.

Анонимный чиновник США сообщил, что решение официально обратиться к Столтенбергу с просьбой продлить его пребывание в должности еще на один год, как ожидается, состоится относительно скоро.

В последнее время начали рассматриваться различные государственные деятели относительно того, кто станет следующим генсеком НАТО, поскольку Йенс Столтенберг уже несколько раз публично говорил, что “не намерен бороться” за продление мандата. В то же время он не исключил, что продолжит свою работу.

Дискуссии относительно следующего генсека возобновились не только во время российской агрессии против Украины, но и во время внутренних разногласий и усилением Китая.

Как писало издание Financial Time, из-за сложностей с избранием преемника Столтенберга, действующий генсек, который удовлетворяет всех членов НАТО, может сохранить свою должность и в четвертый раз получить мандат лидера Североатлантического блока.

Источник : AP

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