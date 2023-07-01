Венгрия отклонила намерения ЕС увеличить финансирование обороны Украины

Венгрия не согласна с планами Европейской Комиссии по выделению дополнительных средств Украине и не желает вносить дополнительные деньги для финансирования возросших расходов ЕС на обслуживание долга.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу в эфире государственного радио, слова которого приводит The Guardian.

— Ясно одно, мы, венгры… не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда делись предыдущие средства на сумму около €70 млрд, — сказал Орбан.

Он также назвал “совершенно нелепым и абсурдным”, что Венгрия должна выделять больше денег на финансирование расходов по обслуживанию долга по кредиту. По словам Орбана, Венгрия “до сих пор не получила средств, которые мы имеем право получить”.

Венгерский премьер выступал в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе, после которого Венгрия — наряду с Польшей — не получила средства из фонда восстановления ЕС на фоне спора о верховенстве закона.

В четверг лидеры ЕС заявили, что возьмут на себя долгосрочные обязательства по укреплению безопасности Украины, в то время как президент Украины Владимир Зеленский призвал их начать работу над новым раундом санкций против России.

Орбан заявил, что практически нет шансов, что страны-члены ЕС одобрят эти финансовые планы, и что начнется “долгая борьба”.

Источник : The Guardian

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.