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Если бы Пригожин дошел до Москвы, то все бы увидели, что Кремль пустой – Буданов

Євген Пригожин
Фото: Getty Images

Если бы владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин со своими боевиками дошел до Москвы во время бунта, то показал бы россиянам, что Кремль пустой.

Об этом глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью изданию War Zone.

Генерал-майор Кирилл Буданов отметил, что имел очень хорошее настроение, когда услышал, что Пригожин идет на Москву. Ведь любые действия, которые влияют на дестабилизацию внутри России, выгодны для Украины.

Что касается мятежа Пригожина, то, по словам главы ГУР, если бы владелец ЧВК Вагнера реализовал свой первоначальный план, Россия уже была бы разделена по крайней мере на две части.

— Если бы Пригожин в тот день вошел в Кремль, он бы показал обществу, что Кремль пустой. Министров нет. Настоящих высокопоставленных чиновников там нет. Они все сбежали, а он бы продемонстрировал, что сейчас в России нет власти. Но с другой стороны, некоторые чиновники из Санкт-Петербурга или откуда-то начали бы утверждать, что они являются легитимной властью, что создало б в стране ситуацию двух властей, которые сразу бы разделились, — сказал руководитель ГУР.

По словам Кирилла Буданова, российская ФСБ получила задание убить Евгения Пригожина.

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Кирило Буданов

Кирилл Буданов, Кремль, ЧВК Вагнера
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