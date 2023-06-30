ЕС думает наложить налоги на средства Центробанка РФ, чтобы передать их Украине — Bloomberg

Лидеры Европейского Союза поддерживают план по введению налога на прибыль, полученную от активов российских центральных банков на сумму более €200 млрд (около $217 млрд), для оказания помощи в восстановлении Украины, и будут стремиться заручиться политической поддержкой ключевых стран Группы семи.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, в четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС поддержали осторожное изучение возможности введения налога на прибыль, несмотря на целый ряд сложных вопросов, касающихся использования активов, попавших под санкции.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что представит план до летних каникул, но теперь сроки предложения неясны, учитывая ряд препятствий, которые еще предстоит решить, сказали источники Bloomberg.

Ожидается, что активы российских центральных банков, иммобилизованные в ЕС, принесут около €3 млрд прибыли. Более половины активов — это наличные и депозиты, а “значительная часть” оставшейся суммы — ценные бумаги, которые будут превращаться в наличные по мере наступления срока их погашения в ближайшие два-три года. Многие из этих средств находятся в Бельгии в расчетном гиганте Euroclear Ltd., где к первому кварталу этого года они сгенерировали почти €750 млн.

— В ходе этого Европейского совета мы обсуждали тему иммобилизованных российских активов. Мы, комиссия, выступим с предложением, и мы предусмотрительно сосредоточимся на получении прибыли от иммобилизованных активов российского центрального банка, — сказала фон дер Ляйен журналистам после саммита в пятницу.

Перспектива обложения налогом и конфискации сверхприбылей поднимает как юридические, так и финансовые вопросы, отмечает Bloomberg. Несколько лидеров на саммите подчеркнули озабоченность, впервые высказанную Европейским центральным банком, который предупредил, что использование доходов от активов может побудить держателей официальных резервов отказаться от евро, сообщает People.

Сторонники плана отметили, что больший риск стабильности был преодолен, когда активы центрального банка были заблокированы, пишет Bloomberg.

В рамках этих же усилий ЕС будет искать поддержки у стран Большой семерки, несмотря на то, что подавляющее большинство активов центральных банков, попавших под санкции, находятся в Европе. По словам собеседников издания, это связано с тем, что несколько государств хотят получить поддержку G7 в качестве условия для продвижения вперед. Однако, скорее всего, это останется предложением ЕС, а не инициативой G7, сказал другой собеседник.

ЕС и США уже обсуждали эти планы, и администрация президента США Джо Байдена была проинформирована о ходе работы, сказал один из собеседников Bloomberg. Обсуждения с США и другими странами продолжатся в ближайшие дни и недели.

Официальный представитель Великобритании заявил, что официальный Лондон поддерживает план ЕС по взиманию налога и обсуждает его с блоком.

С политической точки зрения, исполнительная ветвь ЕС, прежде чем представить официальное предложение, захочет, чтобы ряд ключевых государств-членов, включая Бельгию и Францию, где находится большая часть активов, заняли твердую позицию, считают аналитики издания.

Ранее ЕС уже оценивал, что рассматриваемый им отдельный вариант — создание организации для инвестирования средств и использования полученных средств для восстановления Украины — слишком сложен и сомнителен с юридической точки зрения. Он также пришел к выводу, что конфискация активов невозможна.

Тем не менее, несмотря на то, что вариант изъятия активов является наименее проблематичным из всех рассматриваемых идей, существует определенный юридический риск того, что он может быть оспорен в суде. Некоторые утверждают, что проценты и прибыль, получаемые от фондов, являются частью активов, находящихся под санкциями, которые в конечном итоге принадлежат России.

По словам собеседников, официальное предложение по данному варианту будет рассматриваться как инструмент внешней политики — тот же инструмент, в рамках которого принимаются санкции, — и для его принятия потребуется поддержка всех государств-членов.

Источник : Bloomberg

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