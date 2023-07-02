Глава ЦРУ оценил, как мятеж Пригожина повлияет на внутреннюю ситуацию в РФ

Вооруженный мятеж частной военной компании Вагнера в России, произошедший на прошлой неделе, свидетельствует о “разъедающем воздействии” войны в Украине на российское общество.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильямс Бернс, выступая на мероприятии, организованном Фондом Дитчли, который проводит конференции, посвященные британо-американским отношениям, в Оксфордшире.

Заявление Бернса произошло после того, как стало известно, что он якобы совершил секретную поездку в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским и сотрудниками разведки.

— Поразительно, что (владелец ЧВК Вагнер Евгений, — Ред.) Пригожин предварял свои действия язвительным обвинением в адрес Кремля в нелепом обосновании вторжения в Украину и в адрес российского военного руководства в ходе войны, — сказал он.

Перед тем как начать вооруженный мятеж против Кремля, Пригожин выпустил серию аудиообращений, в которых он обвинил российских военных руководителей в попытке “обмануть общественность и рассказать историю о том, что со стороны Украины была какая-то безумная агрессия, что — вместе со всем блоком НАТО — Украина планировала напасть на нас”.

Уильям Бернс, комментируя это, предположил, что последствия “этих слов и этих действий будут сказываться еще некоторое время”, что станет ярким напоминанием о “разъедающем эффекте войны Путина на его собственное общество и его собственный режим”.

Источник : The Guardian

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