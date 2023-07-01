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Илья Нежигай, редактор ленты

Не доплыл: в России умер “экс-заместитель прокурора” Крыма во время заплыва через Волгу

Не доплыл: в России умер “экс-заместитель прокурора” Крыма во время заплыва через Волгу

У российского главного прокурора республики Чувашия Андрея Фомина остановилось сердце во время заплыва через Волгу.

Об этом в субботу, 1 июля, пишут российские Telegram-каналы.

Уже бывший главный прокурор Чувашии, которому было 57 лет, и раньше принимал участие в таких мероприятиях. В этом году, во время такого традиционного заплыва через Волгу на 2,2 км, около 13:00 1 июля, у него остановилось сердце в 150 метрах от берега.

Отметим, что Андрей Фомин в период с 2014 по 2020 годы был главой оккупационной власти в должности “заместителя прокурора” незаконного аннексированного Крыма.

В Telegram-каналах, подконтрольных российским властям, сообщается, что спасатели достали тело Андрея Фомина на берег уже без сознания. Несмотря на усилия медиков спасти российского чиновника, попытки остались безуспешными, он умер.

Отмечается, что во время заплыва сам Фомин был одет в гидрокостюм и имел с собой спасательное средство. Добавляется, что во время заплыва прокурора Чувашии сопровождал инструктор и работница прокуратуры.

По данным российских Telegram-каналов, все участники, которые были допущены к заплыву, якобы предоставляли справки от медицинских учреждений и утром проходили осмотр врачей.

Добавим, ранее в России умер заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко, который, вместе с этим, был мужем российской певицы Дианы Гурцкой.

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