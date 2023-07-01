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Юлия Захарченко, редактор ленты

Правительство Ичкерии хочет создать спецтрибунал против Кадырова и Ахмата

Рамзан Кадиров
Фото: Getty Images

Правительство Чеченской Республики Ичкерия в изгнании прорабатывает возможность создания специального трибунала против нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова за создание религиозного экстремистского подразделения Ахмат, который совершил преступления против человечества в Украине.

Об этом сообщил член правительства Ичкерии в изгнании Инал Шерип в комментарии украинским журналистам.

По его словам, идеология, которую исповедует подразделение, дает основания считать его религиозной экстремистской сектой, представляющей угрозу для народов Кавказа и Европы. В частности, в Ахмате оправдывают свое участие в полномасштабной войне против Украины.

— Эта религиозная секта совершила преступления против человечества в Европе. Религиозное сектантство пускает корни как в Чечне, так и на Северном Кавказе, во всем мире. Создание спецтрибунала против Кадырова и Ахмата очень важно не только для Чечни и Украины, — считает Шерип.

По его словам, в Чечне создана большая группа религиозных менеджеров из тысячи человек, большая часть из которых получила образование в Университете Дамаска в Сирии.

Он обратил внимание, что почти все выпускники шариатского отделения Университета Дамаска из постсоветских стран подконтрольны российским спецслужбам, поэтому важно выявить всех причастных к созданию Ахмата на территории РФ и за границей.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, злочинець, Рамзан Кадиров, Релігія, Чечня
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