Байден в июле посетит саммит НАТО, Великобританию и Хельсинки — Белый дом

С 9 по 13 июля президент США Джо Байден отправится в турне в Европу, во время которого сначала посетит Великобританию, а затем саммит НАТО в Вильнюсе и в Хельсинки.

— Вначале президент Байден совершит поездку в Лондон на переговоры с королем Чарлзом III и премьер-министром Риши Сунаком для дальнейшего укрепления близких отношений между нашими народами. Затем президент поедет в Литву в Вильнюс для участия в 74-м саммите НАТО с 11 по 12 июля, — говорится в заявлении Белого дома.

После саммита 13 июля Байден отправится в Хельсинки на саммит США и стран Северной Европы.

К слову, в конце июня стало известно, что Джо Байден в скором времени проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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