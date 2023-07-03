Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
На одну бабушку оформлено 10 мужчин: почему расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации
Світ
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Байден в июле посетит саммит НАТО, Великобританию и Хельсинки — Белый дом

Джо Байден
Фото: Getty Images

С 9 по 13 июля президент США Джо Байден отправится в турне в Европу, во время которого сначала посетит Великобританию, а затем саммит НАТО в Вильнюсе и в Хельсинки.

— Вначале президент Байден совершит поездку в Лондон на переговоры с королем Чарлзом III и премьер-министром Риши Сунаком для дальнейшего укрепления близких отношений между нашими народами. Затем президент поедет в Литву в Вильнюс для участия в 74-м саммите НАТО с 11 по 12 июля, — говорится в заявлении Белого дома.

После саммита 13 июля Байден отправится в Хельсинки на саммит США и стран Северной Европы.

К слову, в конце июня стало известно, что Джо Байден в скором времени проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вільнюс, Великобритания, Джо Байден, Саміт НАТО, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Британия, Франция и Германия могут нарушить условия ядерной сделки с Ираном из-за продажи дронов РФ
Байден в июле посетит саммит НАТО, Великобританию и Хельсинки — Белый дом
Четыре ведущие страны Запада почти договорились о гарантиях безопасности для Украины — FAZ
Байден в июле посетит саммит НАТО, Великобританию и Хельсинки — Белый дом
Глава ЦРУ оценил, как мятеж Пригожина повлияет на внутреннюю ситуацию в РФ
Вільям Бернс
ВСУ пытаются закрепиться на левом берегу под Херсоном — разведка Британии
Байден в июле посетит саммит НАТО, Великобританию и Хельсинки — Белый дом
Директор ЦРУ в июне тайно посетил Украину, ему раскрыли стратегию освобождения территорий – WP
Вільям Бернс - директор ЦРУ
Видео
Скорая артиллерийская помощь: украинские IT-шники разработали передвижные СТО и штаб

Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.

Василий Сафьянюк
Из-под носа у врага: ТРО Днепра забирает и ремонтирует вражескую технику для нужд ВСУ
Байден в июле посетит саммит НАТО, Великобританию и Хельсинки — Белый дом
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
Байден в июле посетит саммит НАТО, Великобританию и Хельсинки — Белый дом
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Байден в июле посетит саммит НАТО, Великобританию и Хельсинки — Белый дом
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь