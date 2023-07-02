В дополнение к нескольким тысячам пограничников и солдат. Польша усилит границу с Беларусью полицейскими
Польша дополнительно направит 500 полицейских к своей границе с Беларусью.
Об этом заявил глава МВД Мариуш Каминский.
— В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью я решил усилить наши силы 500 польскими полицейскими из превентивных подразделений и подразделений контртерроризма, — написал он в Twitter.
Каминский добавил, что правоохранители присоединятся к 5 тысячам пограничников и 2 тысячам солдат, которые уже охраняют безопасность этой границы.
W związku z napiętą sytuacją na granicy z ????????, podjąłem decyzję o wzmocnieniu naszych sił grupą 500 funkcjonariuszy @PolskaPolicja z oddziałów prewencji i kontrterrorystami. Dołączą oni do 5000 funkcjon. @Straz_Graniczna i 2000 żołnierzy pilnujących bezpieczeństwa tej granicy ????????
— Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) July 2, 2023
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