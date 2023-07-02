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В дополнение к нескольким тысячам пограничников и солдат. Польша усилит границу с Беларусью полицейскими

польські військові
Фото: Depositphotos

Польша дополнительно направит 500 полицейских к своей границе с Беларусью.

Об этом заявил глава МВД Мариуш Каминский.

— В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью я решил усилить наши силы 500 польскими полицейскими из превентивных подразделений и подразделений контртерроризма, — написал он в Twitter.

Каминский добавил, что правоохранители присоединятся к 5 тысячам пограничников и 2 тысячам солдат, которые уже охраняют безопасность этой границы.

Ранее Польша, Латвия и Литва призвали усилить восточный фланг НАТО из-за перемещения ЧВК Вагнера в Беларусь.

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Беларусь, Война в Украине, Польша
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