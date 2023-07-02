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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Не исключено, что это его последние дни: у Кадырова ухудшилось здоровье

Рамзан Кадиров
Фото: Getty Images

В СМИ распространяется информация, что у главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшилось здоровье. Поговаривают, что у него проблемы с почками.

Источники информируют, что во время визита в Дагестан кремлевский диктатор Владимир Путин посещал Кадырова и отдал распоряжение об организации медицинской помощи.

Такую информацию в своем Telegram-канале подтвердил также чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани).

– Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает, – сообщил он.

В то же время, чеченский оппозиционер не исключает вероятности летального исхода для Кадырова.

– Не исключено, что это его последние дни, – пишет он.

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Абдурахманов также обратил внимание на то, что Кадыров не присутствовал на недавнем селекторном совещании у Путина с главами Северо-Кавказских республик. Абу-Саддам Шишани также отметил, что глава Чечни не предстал перед камерами и не поздравил с праздником Ид аль-Адха.

— Вместо Рамзана выступил его племянник Хамзат Кадыров, заявив, что дядя находится в командировке в Москве и поручил ему поздравить народ от своего имени. Наверное, Кадыров совсем плох и не может показаться перед людьми. Не исключено, что Кадыров находится на лечении в ЦКБ Управления делами президента РФ, – резюмировал чеченский оппозиционер.

Владимир Путин, Рамзан Кадиров, Чечня
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