США планируют интегрировать технологии искусственного интеллекта для усиления армии — Милли

Армия Соединенных Штатов Америки намерена обнародовать доктрину, направленную на модернизацию в долгосрочной перспективе. Она будет охватывать использование искусственного интеллекта и квантовых вычислений для ведения войны.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга. Генерал утверждает, что США хотят оптимизировать технологии для преимущества собственной армии.

— Мы делаем это не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы сдержать войну больших государств, — подчеркнул Милли.

По словам Милли, технологии искусственного интеллекта способны даже к воспроизведению эмоций, поэтому они будут иметь большое и даже фундаментальное влияние на военных.

Пока остается вопросом, в какие сроки станет доступной новая технология и как ее планируют адаптировать для военных целей.

Эксперты прогнозируют о военной адаптации технологий ИИ уже через пять лет. По мнению Милли, это технология, которую впоследствии другие страны могут использовать против США.

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