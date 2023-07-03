Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
На одну бабушку оформлено 10 мужчин: почему расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

США планируют интегрировать технологии искусственного интеллекта для усиления армии — Милли

США планируют интегрировать технологии искусственного интеллекта для усиления армии — Милли
Фото: Факти ICTV

Армия Соединенных Штатов Америки намерена обнародовать доктрину, направленную на модернизацию в долгосрочной перспективе. Она будет охватывать использование искусственного интеллекта и квантовых вычислений для ведения войны.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга. Генерал утверждает, что США хотят оптимизировать технологии для преимущества собственной армии.

— Мы делаем это не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы сдержать войну больших государств, — подчеркнул Милли.

По словам Милли, технологии искусственного интеллекта способны даже к воспроизведению эмоций, поэтому они будут иметь большое и даже фундаментальное влияние на военных.

Пока остается вопросом, в какие сроки станет доступной новая технология и как ее планируют адаптировать для военных целей.

Эксперты прогнозируют о военной адаптации технологий ИИ уже через пять лет. По мнению Милли, это технология, которую впоследствии другие страны могут использовать против США.

Читайте также
Британия, Франция и Германия могут нарушить условия ядерной сделки с Ираном из-за продажи дронов РФ
США планируют интегрировать технологии искусственного интеллекта для усиления армии — Милли

військовослужбовці, Марк Міллі, новітні технології, США, Штучний інтелект
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Байден в июле посетит саммит НАТО, Великобританию и Хельсинки — Белый дом
Джо Байден
Гордимся! Побеждаем! Зеленский и Залужный поздравили ВМС ВСУ
Військово-морські сили ЗСУ, ВМС ЗСУ
Четыре ведущие страны Запада почти договорились о гарантиях безопасности для Украины — FAZ
США планируют интегрировать технологии искусственного интеллекта для усиления армии — Милли
Глава ЦРУ оценил, как мятеж Пригожина повлияет на внутреннюю ситуацию в РФ
Вільям Бернс
Украинское контрнаступление тудет тяжелым, продолжительным и очень кровавым — Милли
Марк Міллі
Видео
Скорая артиллерийская помощь: украинские IT-шники разработали передвижные СТО и штаб

Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.

Василий Сафьянюк
Из-под носа у врага: ТРО Днепра забирает и ремонтирует вражескую технику для нужд ВСУ
США планируют интегрировать технологии искусственного интеллекта для усиления армии — Милли
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
США планируют интегрировать технологии искусственного интеллекта для усиления армии — Милли
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
США планируют интегрировать технологии искусственного интеллекта для усиления армии — Милли
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь