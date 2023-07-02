Устаревшие танкеры из теневого флота РФ на грани и нуждаются в срочной замене — Bloomberg

Армада российских танкеров, перевозящих санкционную нефть по всему миру, начинает молодеть, нарушая многомесячную тенденцию использования самых старых и опасных судов в мире.

Как пишет американское издание Bloomberg, именно этими танкерами Россия пытается перевозить нефть в страны по всему миру, чтобы обходить наложенные Западами ограничения.

Агентство напомнило, что вскоре после вторжения президента Владимира Путина в Украину сотни стареющих танкеров были раскуплены группой анонимных трейдеров, посредников и инвесторов, чтобы сохранить поток российской нефти. По некоторым оценкам, эти покупки, которые добавились к судам, уже перевозившим сырую нефть для Венесуэлы и Ирана, создали теневой флот численностью более 900 человек.

Сейчас средний возраст приобретаемых судов снижается, согласно данным компании VesselsValue Ltd., занимающейся исследованием судоходных сделок. Два руководителя отрасли заявили, что катализатором изменений, скорее всего, послужили ограничения в Азии, после того как в последние месяцы произошла серия задержаний судов из-за проблем с безопасностью.

Китай, один из основных потребителей российской и иранской нефти, недавно усилил проверки старых танкеров в ключевом порту Циндао, вынудив некоторые из них ждать разгрузки своего груза более месяца. Тревога по поводу стареющих судов усилилась, когда в мае у берегов Малайзии взорвалось 26-летнее судно.

В последние месяцы Сингапур также задерживает танкеры за проваленные инспекции безопасности с рекордной частотой. Новые суда, при условии, что они хорошо обслуживаются, должны развеять опасения некоторых импортеров по поводу их мореходности, хотя на флоте по-прежнему много старинных судов.

— Опасения по поводу безопасности старых судов — одна из причин, по которой покупатели предпочитают более новые суда, — сказала Ребекка Галанопулос Джонс, старший аналитик VesselsValue.

По данным VesselsValue, средний возраст танкеров, продаваемых нераскрытым покупателям — одна из определяющих характеристик принадлежности судна к теневому флоту РФ — в этом месяце снизился до 15 лет. Еще в октябре этот показатель составлял 19 лет.

Специфика танкеров такого теневого флота различна. Однако, как пишет Bloomberg, часто это старые суда, не имеющие стандартного для отрасли страхования или других западных услуг, и владельцы, которых трудно отследить. Возраст судов близок или превышает 20 лет — возраст, в котором суда обычно списываются на металлолом.

Некоторые страны жестко относятся к старым судам. В дополнение к китайским проверкам, Индия в начале этого года запретила заход в свои порты судов старше 25 лет.

— Некоторые судовладельцы стали более спокойно относиться к работе с сырой нефтью ограниченного потребления, такой как российская, поскольку они видят, что эта торговля останется, — сказал Ануп Сингх, руководитель отдела исследований в области морских перевозок Oil Brokerage Ltd..

По его словам, теперь судовладельцы “готовы инвестировать в более молодые суда, которые будут дольше соответствовать более широким отраслевым стандартам”.

Bloomberg отмечает, что когда закупки для российской торговли только появились, “имело смысл приобретать самые старые суда”, поскольку такие суда самые дешевые, а работа без западных сервисов позволяет им обходить многие санкции, действующие в отношении экспорта нефти, включая ограничение цены на российскую нефть в $60 за баррель, введенное Группой семи.

Резкий рост спроса на суда увеличил срок службы многих из них. По данным Clarkson Research Services Ltd., подразделения крупнейшего в мире судового брокера, ни один крупный танкер не был сдан на слом в течение семи месяцев, чего не случалось, по крайней мере, с середины 1970-х годов.

После войны круг покупателей российской нефти сократился, поэтому грузы, которые раньше доставлялись по Балтийскому морю всего за пару дней, теперь доставляются в Китай и Индию неделями.

Это подтолкнуло базовые доходы нефтяных танкеров до уровня около $100 тыс. в день в двух случаях с начала войны, по сравнению со средним показателем в $23 тыс. в день с 2017 года. Дальнейшая покупка более молодых судов повышает шансы на возвращение ставок на более высокий уровень, поскольку сокращает предложение судов для обычных перевозок.

Переход на более новые суда обоснован соображениями безопасности, считает американское агентство Bloomberg. Так, в мае, во время инспекции в Китае, было обнаружено более 20 дефектов на стареющем танкере. Кроме того, многие старые танкеры, которые могут обслуживать эту торговлю, уже приобретены.

— Запасы старых танкеров иссякают, поэтому вполне естественно, что будут приобретаться более новые уда”, — сказал Халвор Эллефсен, танкерный брокер компании Fearnleys Shipbrokers UK Ltd.

Эллефсен уверен, что если это продолжится, то это будет означать ужесточение рынка обычных танкеров, но также и более определенные поставки нефти из стран, находящихся под санкциями.

Источник : Bloomberg

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