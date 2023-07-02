Беспорядки во Франции: ночью задержали более 700 человек, бунтовщики атаковали дом мэра

В ночь на 2 июля полиция Франции задержала по меньшей мере 719 человек во время беспорядков из-за убийства полицией 17-летнего парня.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Ночью злоумышленники на автомобиле протаранили дом мэра парижского пригорода Л’аи-ле-Роз.

Мэр Винсент Жанбрун был в своем офисе, а его жена и двое детей спали. Неизвестные злоумышленники въехали в ворота и подожгли автомобиль во дворе.

Когда жена мэра и их дети пытались убежать, в них начали бросать файеры. В результате женщина и один ребенок получили ранения.

Это была “попытка убийства из-за неописуемой трусости”, заявил мэр Жанбрун.

‼️ [ ???????? FRANCE ] ???? Vidéo du domicile de Vincent Jeanbrun, Maire de l’Haÿ-les-Roses, attaqué à la voiture bélier. L’élu affirmait sur Twitter que sa femme et ses enfants avaient été blessés. Son véhicule personnel a brûlé lors de l’attaque. (???? @ClementLanot) pic.twitter.com/sDyxd3IbnA — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) July 2, 2023

Напомним, что беспорядки спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, которого полиция застрелила во время дорожного контроля неподалеку от Парижа.

Массовые протесты начались с вечера 27 июня и каждой следующей ночью расширялись на новые города.

В ночь с 29 на 30 июня в результате беспорядков пострадали полтысячи зданий, было сожжено 2 тыс. автомобилей, совершено около 3 800 хулиганских поджогов на улице.

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