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Валентина Чорна, редактор ленты

Венгрия призывает ЕС продлить исключения из нефтяного эмбарго против России

Угорщина
Фото: Unsplash

Венгрия будет просить Европейский Союз продлить на один год исключение из санкций против России, которое позволяет нефтеперерабатывающей компании Slovnaft экспортировать нефтепродукты, переработанные из российского сырья, в Чехию.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters.

По словам чиновника, венгерской энергетической группе MOL нужен еще один год, чтобы завершить инвестиции на словацком нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft, которые бы позволили дальнейший переход на нероссийскую нефть.

— Чтобы реализовать эти инвестиции, нужен еще один год, поэтому мы просим ЕС продлить на один год исключение из санкций, которое позволяет MOL и компании Slovnaft, входящей в состав группы, экспортировать в Чехию продукты, переработанные из российской нефти, — сказал Петер Сийярто.

MOL владеет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, которые получают сырье из южного ответвления нефтепровода Дружба.

Словацкий завод получает почти всю сырую нефть из России через нефтепровод Дружба, но уже планирует сократить эту долю.

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нефть, Росія, Санкції проти Росії, Венгрия
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