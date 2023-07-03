Власти РФ опасаются, что вагнеровцы могут взорвать Крымский мост – СМИ

Власти России опасаются, что наемники ЧВК Вагнера могут взорвать Крымский мост, который соединяет полуостров Крым с материковой частью РФ.

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что на въезде на временно оккупированный полуостров россияне усилили проверки.

Туристы стоят по семь часов в 8-километровых пробках, охрана обыскивает каждую машину на наличие взрывчатки.

— Москва находится в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что недовольные повстанцы Вагнера могут спланировать атаку после того, как их наемная армия была фактически расформирована, — пишет издание.

Также о вероятных диверсиях в Крыму предупреждало международное разведывательное сообщество InformNapalm. Очевидно, что сейчас россияне больше всего боятся диверсий от ЧВК Вагнера.

— Возможно, какие-то внимательные люди передали в ФСБ информацию о том, что вагнеровцы готовятся завезти в Крым взрывчатку и боеприпасы, потому что договоренности со стороны Кремля до конца не выполняются, — говорится в материале.

Российские бойцы усиленно проверяют не только автомобили, но и детей, которые едут в Крым.

Ожидается, что после мятежа Пригожина в РФ часть его бойцов присоединится к нему в Беларуси, а другие присоединятся к российской армии.

Переезд в Беларусь был частью соглашения Кремля и Пригожина, чтобы прекратить восстание без уголовных последствий для ЧВК Вагнера.

— Говорят, что многие бойцы Вагнера недовольны выбором, который им дали, и ликвидацией частной группы наемников, — говорится в материале, намекая на их гнев.

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