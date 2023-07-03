В частности, и ATACMS. Помощь Украине оружием в национальных интересах США — Майк Пенс

Бывший вице-президент США и конкурент Дональда Трампа на президентских выборах Майк Пенс поддерживает предоставление военной помощи Украине. По его словам, это в национальных интересах Штатов.

Об этом Пенс сказал в интервью телеканалу CBS.

Он считает, что США должны и в дальнейшем оказывать военную поддержку Украине, которая отражает полномасштабную агрессию России.

— Мы должны обеспечить их (украинцев, — РЕД.) боеприпасами, чтобы отразить российское вторжение, — сказал бывший вице-президент во время общения с представителями СМИ.

Также Пенс подчеркнул, что в интересах свободы и национальных интересах США предоставить ВСУ все необходимое. Так он ответил на вопрос журналистов, нужно ли передать Киеву ракеты дальнего радиуса, такие как ATACMS, необходимость которых давно подчеркивает украинская сторона.

Ранее кандидат в президенты США Майк Пенс посетил Украину: встретился с Зеленским и посетил Бучу.

Источник : CBS News

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