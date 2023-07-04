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Илья Нежигай, редактор ленты

Банк Италии заморозил активы олигархов из России на €2 млрд

Банк Италии заморозил активы олигархов из России на €2 млрд
Фото: Getty Images

Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около €2 млрд (около $2,5 млрд) после вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Об этом сообщил во вторник, 4 июля, центральный банк страны.

Отмечается, что Италией были арестованы активы — включая банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили — в рамках санкций Европейского Союза против Кремля и его сторонников.

В своем годовом отчете подразделение Банка Италии по борьбе с отмыванием денег (UIF) сообщило, что цифра в €2 млрд была обновлена по состоянию на конец июня.

Директор Центробанка Италии Энцо Серата добавил, что в рамках санкционного режима были заморожены финансовые активы на сумму около €330 млн, связанные с 80 физическими лицами.

До начала войны в феврале 2022 года пляжи и порты Италии были популярным местом отдыха и туризма для богатых россиян, которые покупали недвижимость в таких престижных местах, как озеро Комо, Сардиния, Тоскана и Лигурийское побережье.

Так, к примеру, в августе прошлого года в Италии было арестовано имущество архитектора Ланфранка Чирилло, которого называют создателем дворца главы Кремля Владимира Путина.

Источник: The Guardian
ЕС, Италия, Война в Украине, санкції, Санкції проти Росії
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