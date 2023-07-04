Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам за границей

В Латвии с 4 июля частично возобновляют прием заявок на получение визы от граждан Российской Федерации в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба латвийского МИД в комментарии изданию Delfi.

Отмечается, что решение приняли после оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами.

Отныне заявление на получение визы смогут подать:

члены семей граждан и неграждан Латвии (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также иждивенцы);

члены семей граждан стран Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии;

лица, чей въезд связан с гуманитарными соображениями (например, в случае серьезной болезни близкого человека или участия в похоронах, а также в случаях, когда есть угроза безопасности или жизни человека).

В МИД подчеркнули, что каждое заявление на получение визы будут рассматривать индивидуально. Заявитель должен будет с помощью документов доказать, что принадлежит к одной из упомянутых категорий.

Принимать заявления на получение визы от россиян в посольствах Латвии за рубежом временно приостанавливали из-за бунта главаря ЧВК Вагнера Валерия Пригожина в России.

Источник : Delfi

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