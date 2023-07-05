Осыпает силовиков похвалами и деньгами: NYT узнали, как Путин пытается не допустить новый мятеж

Президент России Владимир Путин пытается усилить свой режим от повторных вооруженных мятежей и государственного переворота, благодаря тому, что поощряет лояльность правящей элиты и осыпает деньгами свой самый важный электорат — людей с оружием.

Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, пока что российский президент избегает масштабных чисток, которые другие авторитарные лидеры проводили в ответ на попытки переворота или восстания, возможно, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации своей системы.

— Президент действует очень рационально. Он сосредоточен на своем личном и политическом выживании, и он готов на все, чтобы добиться этого, — сказала американской газете Екатерина Шульман, российский политолог.

По ее словам, на данный момент, несмотря на репутацию Путина как безжалостного человека, его реакция на неудавшееся восстание выглядит как кнут, а не пряник — об этом свидетельствует пышная церемония чествования силовых структур в Кремле на прошлой неделе, а также официальный указ правительства о повышении на 10,5% зарплаты солдатам, полицейским и другим сотрудникам силовых структур.

Шульман считает, что “система слишком истощена и хрупка, чтобы проводить какие-либо масштабные репрессии” в ответ на восстание главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Как пишет NYT, некоторые утверждают, что до сих пор действия Путина в связи с мятежом привели к укреплению его позиций. Он устранил Пригожина как дестабилизирующий фактор для сил вторжения России в Украину и заставил военных, силы безопасности и представителей правящей элиты заново заявить о своей преданности ему.

Однако по утверждениям аналитиков, Путин столкнется с новыми угрозами, тем более что он продолжает наделять полномочиями аппарат безопасности, состоящий из различных интересов и центров власти. Во вторник, 4 июля, Россия испытала очередной конфуз, когда несколько беспилотников были перехвачены в Подмосковье, что стало последним в серии воздушных атак на российскую столицу, в которых Кремль обвинил Украину.

— В краткосрочной перспективе Путин добился здесь победы. Но в долгосрочной перспективе это дестабилизирует ситуацию, — сказал Григорий Голосов, профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

За 23 года своего пребывания у власти Путин передал контроль над некоторыми важнейшими государственными активами своим давним друзьям и назначил бывших телохранителей и других преданных ему людей на ключевые государственные посты. Агентство, основной задачей которого является защита его самого и других высших должностных лиц, Федеральная служба охраны, насчитывает десятки тысяч человек и играет все большую роль в мониторинге других российских силовых структур на предмет возможных заговоров против президента.

В прошлом году перебежчик из этого ведомства, который известен под инициалами “ФСО”, описал разросшуюся организацию, включающую Центр биологической безопасности, который проверяет продукты питания президента.

Считается, что Путин уделяет пристальное внимание мерам безопасности; на вопрос о своей безопасности в интервью, опубликованном в 2017 году, Путин ответил, что Фидель Кастро, кубинский лидер, сказал ему, что он пережил много покушений, “потому что я всегда лично занимался своей безопасностью”.

После мятежа Пригожина действия Путина подчеркнули его холодный расчет, направленный на сохранение собственной безопасности и хватки власти. Чтобы остановить мятеж 24 июня, Путин пошел на компромисс, позволив Евгению Пригожину и его бойцам найти безопасное убежище в Беларуси, даже после того, как они сбили несколько российских вертолетов, захватили Ростов-на-Дону с миллионным населением и прошли маршем до 200 км от Москвы.

— Затем Владимир Путин осыпал свои силы безопасности похвалами, проведя церемонию на освященной Соборной площади Кремля, отметив “решительность и мужество” войск, на которой присутствовали даже сотрудники ГИБДД. Чтобы продемонстрировать свою любовь к народу в период кризиса, Путин, похоже, впервые нарушил свои собственные меры предосторожности на публике: Он вышел к толпе поклонников на юге России, чтобы пожать руки и даже поцеловать в лоб молодую женщину, — отмечает NYT.

Как пишет газета, хоть Путин и известен тем, что не торопится строить заговоры против своих врагов, также не было подтвержденных арестов людей, которые могли приложить руку к мятежу, или людей, близких к Пригожину. Это заметный контраст с последствиями попытки переворота в Турции в 2016 году, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган опустошил тюрьмы своей страны, чтобы освободить место для более чем 40 тыс. заключенных.

В связи с этим возникли спекуляции относительно судьбы российского генерала Сергея Суровикина, высокопоставленного военного чиновника, близкого к главарю наемников. Хотя некоторые сообщения, включая предварительные сообщения американских официальных лиц, говорили о том, что он мог быть задержан или арестован, несколько близких к системе Путина наблюдателей предсказывали, что если генерала и задержали для допроса, то вскоре его отпустят.

Арест генералов “поверг бы армию в смятение”, — сказал NYT человек, знающий Путина на протяжении десятилетий, говоря на условиях анонимности, поскольку он опасался последствий за обсуждение деликатных вопросов.

Очевидная осторожность стала еще одним свидетельством того, что Путин, несмотря на поразительный гнев, который он проявил в связи с тем, что он назвал “предательством” Пригожина, обращается к привычному набору инструментов для сохранения власти.

О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов было объявлено ранее, но Шульман, политолог, сказала, что не кажется случайным, что это было официально объявлено через несколько дней после мятежа.

Путин также, очевидно, пообещал больше оружия одному из своих самых преданных руководителей службы безопасности. Глава Национальной гвардии Виктор Золотов, бывший телохранитель Путина, на прошлой неделе хвастался, что президент обещал вооружить его войска танками и артиллерией.

И российский лидер телеграфировал о доверии к министру обороны Сергею Шойгу, отставки которого Пригожин давно требовал из-за проблем на поле боя, но который работал на Путина с тех пор, как президент впервые вступил в должность в 1999 году. В понедельник Шойгу впервые публично высказался о восстании в комментариях, переданных российскими государственными СМИ, заявив: “Эти планы провалились, потому что, прежде всего, личный состав вооруженных сил остался верен своему завету и воинскому долгу”.

Но поощрение военных и служб безопасности большими деньгами и властью несет в себе свои риски. Политолог Голосов, предупреждает, что другие группировки внутри них могут поддаться соблазну организовать собственное восстание, убедившись в способности г-на Пригожина начать его.

— Вполне возможно, что, глядя на то, как развивался мятеж Пригожина, некоторые другие игроки в спецслужбах увидят в этом, скажем так, более правдоподобный вариант действий для себя, чем до Пригожина, — сказал Голосов.

Вторжение России в Украину, по мнению аналитиков, будет действовать как еще одна дестабилизирующая сила. Именно роль наемников Вагнера Пригожина на поле боя, по-видимому, побудила Путина не обращать внимания на критику военачальника в адрес военных действий. Теперь Кремль может столкнуться с проблемой ведения войны в Украине без частей Вагнера — и поддержания баланса во все более хрупкой системе.

— Это система, которая возникла в мирное время, отдавая предпочтение лояльности перед эффективностью, — говорит Николай Петров, приглашенный научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности в Берлине.

По утверждению Петрова, на войне Кремлю нужно и то, и другое — и он с трудом находит игроков, которые были бы одновременно эффективными и лояльными, как показал пример Пригожина. Это повышает вероятность того, что то, что Путин после мятежа вновь стал уделять особое внимание лояльности, может повлиять на боевые качества России.

— Путин и вся его система сейчас стоят перед дилеммой. Если сохранить принцип лояльности как более важный, чем эффективность, тогда не будет тех рисков, которые были связаны с мятежом. Но и надежды на более эффективное функционирование системы тоже не будет, — сказал Петров.

Источник : NYT

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