Перед пожаром прогремел взрыв: в Великом Новгороде горит ТЭЦ
В российском городе Великий Новгород вспыхнул масштабный пожар на газотурбинной тепловой электростанции.
По данным российских Telegram-каналов, перед пожаром на территории Лужской ТЭЦ прогремел громкий взрыв.
В российском МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет 2 300 кв.м.
Напомним, что несколько дней назад в российском Нижнем Новгороде на шоссе Жирокомбината час бушевал масштабный пожар.
Густой черный дым был виден со всех районов города.
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