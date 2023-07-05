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Валентина Чорна, редактор ленты

Перед пожаром прогремел взрыв: в Великом Новгороде горит ТЭЦ

пожежа в Росії (Великий Новгород)

В российском городе Великий Новгород вспыхнул масштабный пожар на газотурбинной тепловой электростанции.

По данным российских Telegram-каналов, перед пожаром на территории Лужской ТЭЦ прогремел громкий взрыв.

В российском МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет 2 300 кв.м.

Напомним, что несколько дней назад в российском Нижнем Новгороде на шоссе Жирокомбината час бушевал масштабный пожар.

Густой черный дым был виден со всех районов города.

Как проинформировали в Государственной инспекции труда в Нижегородской области, на химическом заводе Бальзам вспыхнула цистерна с толуолом.

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Перед пожаром прогремел взрыв: в Великом Новгороде горит ТЭЦ

Пожар, Росія
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