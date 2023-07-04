Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Срочно
В Хмельницкой области ночью работала наша ПВО — сбили Шахеды
Світ
Валентина Летяк, редактор ленты

Теракт в Тель-Авиве: водитель протаранил толпу и напал с ножом, ранены семь человек

Тель-Авів
Фото: Pixabay

Не менее семи человек ранены в результате теракта в Тель-Авиве 4 июля, одна из потерпевших находится в критическом состоянии.

Как сообщает местное издание Jerusalem Post, на улице Пинхаса Розена неизвестный на автомобиле протаранил толпу пешеходов, а затем вышел из машины и успел ударить одного человека ножом в шею.

Терориста застрелили на месте происшествия. Это подтверждают кадры видео, опликованные в социальных сетях.

Ответсвенность за теракт взяла на себя палестинская террористическая организация ХАМАС. Ее представитель Хазем Кассем назвал ее ответом на действия израильских военных в лагере беженцев в Дженине.

В тоже время в полиции Тель-Авива говорят, что, по первоначальной оценке, террорист был жителем Западного берега и действовал в одиночку, а в Израиль попал по медицинскому разрешению.

Позже стало известно, что полиция провела еще несколько арестов, связанных с террористом, поэтому продолжается выяснение его мотивов.

В полиции также поблагодарили мужчину, который, застрелив нападавшего, смог сорвать предотвратить продолжение убийств.

Накануне Палестина заявила о прекращении всех контактов с правительством Израиля в знак протеста против рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в результате которых погибли девять палестинцев и еще 100 получили ранения.

В лагере беженцев в Дженине на оккупированном Западном берегу реки Иордан происходят интенсивные перестрелки между израильскими войсками и палестинскими боевиками.

Источник: Jerusalem Post

Израиль, Палестина, Тель-Авів, Теракты
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Палестина прекратила все контакты с Израилем: в чем причина
Палестина
Теракт на ЗАЭС будет рассматриваться миром как применение ядерного оружия — Данилов
Теракт в Тель-Авиве: водитель протаранил толпу и напал с ножом, ранены семь человек
Нетаньяху объяснил, почему не хочет передавать Украине Железный купол
Теракт в Тель-Авиве: водитель протаранил толпу и напал с ножом, ранены семь человек
Видео
Общество
РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый

Российская армия сосредоточила около 180 тыс. солдат в зоне ответственности восточной группировки войск ВСУ, из которых ориентировочно 120 тыс. оккупантов — на Лимано-Купянском направлении.

Юлия Захарченко
МВД создали единый реестр оружия: как он работает
Теракт в Тель-Авиве: водитель протаранил толпу и напал с ножом, ранены семь человек
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (04.07.2023)
Теракт в Тель-Авиве: водитель протаранил толпу и напал с ножом, ранены семь человек
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (03.07.2023)
Теракт в Тель-Авиве: водитель протаранил толпу и напал с ножом, ранены семь человек
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (03.07.2023)
Теракт в Тель-Авиве: водитель протаранил толпу и напал с ножом, ранены семь человек
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь