Теракт в Тель-Авиве: водитель протаранил толпу и напал с ножом, ранены семь человек

Не менее семи человек ранены в результате теракта в Тель-Авиве 4 июля, одна из потерпевших находится в критическом состоянии.

Как сообщает местное издание Jerusalem Post, на улице Пинхаса Розена неизвестный на автомобиле протаранил толпу пешеходов, а затем вышел из машины и успел ударить одного человека ножом в шею.

Терориста застрелили на месте происшествия. Это подтверждают кадры видео, опликованные в социальных сетях.

Ответсвенность за теракт взяла на себя палестинская террористическая организация ХАМАС. Ее представитель Хазем Кассем назвал ее ответом на действия израильских военных в лагере беженцев в Дженине.

В тоже время в полиции Тель-Авива говорят, что, по первоначальной оценке, террорист был жителем Западного берега и действовал в одиночку, а в Израиль попал по медицинскому разрешению.

Позже стало известно, что полиция провела еще несколько арестов, связанных с террористом, поэтому продолжается выяснение его мотивов.

В полиции также поблагодарили мужчину, который, застрелив нападавшего, смог сорвать предотвратить продолжение убийств.

Накануне Палестина заявила о прекращении всех контактов с правительством Израиля в знак протеста против рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в результате которых погибли девять палестинцев и еще 100 получили ранения.

В лагере беженцев в Дженине на оккупированном Западном берегу реки Иордан происходят интенсивные перестрелки между израильскими войсками и палестинскими боевиками.

Источник: Jerusalem Post

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.