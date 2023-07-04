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Представить ЕС без Украины, Молдовы и Западных Балкан невозможно — Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Мадриде отметила, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Украину и оказывать помощь украинскому народу в противостоянии российской агрессии.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что прошло уже почти 500 дней с начала российского вторжения, а народ Украины показал невероятную настойчивость и выносливость. И теперь обязанность Европы — соответствовать этой выносливости и настойчивости.

По ее словам, следующие полгода ЕС должен финансово поддерживать Украину в рамках плана на 50 млрд евро, способствовать реформам и оказывать военную помощь. Кроме того, санкции против страны-агрессора России должны только усиливаться.

А еще Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость расширения границ ЕС.

— Можем ли мы представить себе Европейский Союз без Украины, без Молдовы, без Западных Балкан? И чтобы эти части Европы находились под влиянием России или Китая? Это невозможно. Итак, направление движения понятно, — отметила фон дер Ляйен.

По ее мнению, именно сейчас в ЕС надо начинать обсуждение того, “как сделать так, чтобы Европа была целостной, чтобы эти страны были частью Европейского Союза”.

Источник: Европейская правда

Молдова, Украина-ЕС, Урсула фон дер Ляєн
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