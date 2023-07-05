Байден хочет, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляйен — СМИ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден настаивает на назначении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен следующим генеральным секретарем НАТО.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Как пишет издание, что после того, как Белый дом отказал министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, президент Еврокомиссии была выбрана кандидатом США на должность генсека НАТО.

4 июля союзники по НАТО договорились о продлении на один год — до осени 2024 года — полномочий Йенса Столтенберга, который занимает должность генерального секретаря Альянса с октября 2014 года.

Отмечается, что лидеры НАТО надеялись достичь соглашения по преемнику Столтенберга на следующей неделе на ежегодном саммите в Вильнюсе, но не смогли договориться по кандидату.

Как сообщил источник The Telegraph в НАТО сообщил, что президент США пытался убедить фон дер Ляйен, которая ранее возглавляла Министерство обороны Германии, стать преемником Столтенберга на фоне опасений, что подходящий кандидат не появится в течение следующих 12 месяцев.

Байден и фон дер Ляйен установили “прочную связь” за последние годы, способствуя тесным трансатлантическим связям по Китаю, Украине и климату, сообщил изданию второй источник.

– Говорят, что теперь она (президент Еврокомиссии — Ред.) полагается на Вашингтон в получении разведывательных данных, отказываясь от информации, которую ей передают европейские агентства, которые неправильно оценили вторжение России в Украину, – пишет газета.

Во время частных разговоров фон дер Ляйен, сообщает издание, сказала Байдену, что не сможет занять какую-либо должность в НАТО по крайней мере до следующего года.

Стратеги Белого дома, отмечает The Telegraph, видят возможность “перехватить ее” после выборов в Европарламент, которые пройдут в следующем году.

Напомним, Йенс Столтенберг сообщил, что останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Он будет исполнять обязанности в должности до октября 2024 года.

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