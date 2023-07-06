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Белый дом отметил необходимость реформ в Украине для вступления в НАТО. В МИД ответили

Білий дім США
Фото: Unsplash

В Белом доме отметили, что поддерживают политику открытых дверей для Украины. Однако Украине надо провести необходимые реформы, чтобы соответствовать требованиям членства.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, решение о членстве принимается 31 страной-союзницей. США обсуждали и с Украиной, и с НАТО, как можно коллективно поддержать стремление Киева к евроатлантической интеграции.

— Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же стандартам, что и любая страна НАТО, прежде чем вступить в союз, — Карин Жан-Пьер напомнила слова президента США Джо Байдена.

Она также подчеркнула, что США остаются привержены политике открытых дверей НАТО.

МИД Украины в свою очередь отметил, что, несмотря на масштабную войну, наша страна продолжает проводить реформы и эти изменения будут продолжаться.

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Но и у Запада есть незавершенная реформа, отметил представитель МИД Олег Николенко. Это — отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности.

По его словам, партнерам надо начать рассматривать вопрос членства Украины в НАТО без оглядки на Москву.

— Станет очевидным, что предоставление Украине приглашения к членству в Альянсе уже на этом этапе отвечает интересам безопасности союзников, станет важным шагом для восстановления мира в Украине и Европе в целом и предотвращения повторения российской агрессии в будущем, — заявил спикер МИД Олег Николенко.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина не согласится на вступление в НАТО без применения статьи 5 Устава.

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Источник: White House
Білий дім, МЗС України, Украина-НАТО
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