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Россия созрела к гражданской войне – Буданов

Россия созрела к гражданской войне – Буданов
Фото: Getty Images

Российское общество разорвано на две части, оно стоит на грани гражданской войны.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Times.

Он рассказал о перехваченных секретных данных российского МВД, где отражены настроения населения РФ во время мятежа ЧВК Вагнер.

По словам Буданова, МВД РФ использует шпионское программное обеспечение нового поколения, которое позволяет отслеживать отдельные якобы защищенные мессенджеры, а также тенденции в соцсетях и региональных СМИ России.

Согласно секретным данным, которые проанализировала украинская разведка, во время мятежа 24 и 25 июня владелец ЧВК Евгений Пригожин имел поддержку населения 17 из 46 регионов России, а российский диктатор Владимир Путин — 21. В частности, последний мог рассчитывать на лояльность Москвы, но не Санкт-Петербурга, а самая низкая поддержка Путина зафиксирована в Дагестане.

— Вот что мы сейчас видим: российское общество разорвано на две части. Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: РФ стоит на грани гражданской войны. Нужно маленькое внутреннее “дело” – и внутренний конфликт усилится, — сказал глава разведки.

Буданов также отметил, что внутренняя турбулентность в РФ и лишение Путина власти могут быть полезными для Украины. Кроме того, население РФ поддерживает войну, только тогда, когда смотрит ее по телевизору.

— Но как только кто-то из них получает повестку о призыве, то начинает искать причины, как туда не поехать. Самим идти на войну для них не вариант, — добавил разведчик.

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, вряд ли удовлетворят граждан Украины.

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Источник: ГУР
Война в Украине, Кирилл Буданов, Разведка, Росія
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