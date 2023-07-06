В спецпоезде Путина есть кабинет косметолога и бойницы для ведения огня

В секретном спецпоезде президента Российской Федерации Владимира Путина есть три вагона-ресторана и спортивно-оздоровительный вагон.

Об этом говорится в совместном расследовании Центра Досье, CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk.

Журналисты, опираясь на документацию Федеральной службы охраны, которая занимается охраной должностных лиц РФ, российской железной дороги и связанных с этой компанией структур, выяснили подробности спецпоезда президента Путина, который состоит из 22 вагонов.

В документации компании Циркон Сервис, например, говорится о спортивно-оздоровительном вагоне для российского диктатора.

По данным журналистов, вагон насчитывает кабинет косметолога, тренажерный зал и хамам.

Кабинет косметолога, в частности, имеет аппарат для косметологических процедур, аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аспиратор для санаций верхних дыхательных путей, дефибриллятор и монитор пациента, что позволяет медперсоналу следить за параметрами пациента, как то пульс, давление и тому подобное. Как отмечают журналисты, кабинет защищен от прослушивания.

В свою очередь, помещение по соседству с кабинетом косметолога оборудовано под тренажерный зал.

Несмотря на то, что спецпоезд президента РФ насчитывает 22 вагона, не все они используются одновременно в составе поезда. Как правило, пишут журналисты, спецпоезд Владимира Путина имеет около 10 вагонов, восемь из которых были изготовлены еще во времена СССР или вскоре после распада Советского Союза. Речь идет о технических вагонах: гаражи, узлы связи, дизель-электростанция, а также рестораны.

Вагоны, которые были созданы специально под действующего президента России, начали изготавливаться с 2004 года. А с 2014 года, согласно выявленным расследователями контрактам, обслуживание спецпоезда стоило бюджету России 1,45 миллиарда рублей.

Журналисты указывают, что, вероятно, вагоны спецпоезда предоставляют для использования другим высокопоставленным политикам и чиновникам. В расследовании речь идет о вагоне-гараже с номером 017-79925, который был замечен в 2010 году во время визита патриарха РПЦ Кирилла в Украину. Тогда в этом гараже на рельсах перевозились два автомобиля Cadillac.

Расследователи не смогли установить владельцев самого поезда. На вагонах можно увидеть эмблему компании Гранд Сервис Экспресс, связанной с приятелем Путина Юрием Ковальчуком.

В документации компании Циркон Сервис указывается, что владельцев несколько. Так, например, владельцами двух вагонов является российская железная дорога, владелец еще одного вагона засекречен, а владельцами еще двух вагонов указана компания Вемина Авиапрестиж, которая выполняет подряды для ФСБ и обслуживает самолеты спецотряда Россия, подчиненная непосредственно президенту Путину.

Также расследователи указывают, что поезд ежедневно обслуживают десятки сотрудников Федеральной службы охраны, которые отвечают за охрану президента России и спецсвязь.

ФСО также следит за строительством новых вагонов и бронированием поезда.

Документы Циркон Сервиса не указывают детали о защите вагонов, в которых отдыхает и проводит совещания Путин. В то же время существует информация о вагонах охраны и сопровождения, где предусмотрено лишь усиление стен и окон купе, а также стен, дверей и окон тамбуров. Кроме того, предусматриваются бойницы для ведения ответного огня.

Как отмечают журналисты, такое усиление стен и окон должно спасти от выстрелов из автомата Калашникова или снайперской винтовки Драгунова.

В Циркон Сервисе на вопросы расследователей не ответили. В пресс-службе Кремля сообщили американскому телеканалу CNN, что якобы спортивно-оздоровительного вагона Президента России нет.

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