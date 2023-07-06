Бедрак Виктория, редактор ленты
Высылает 9 дипломатов. РФ закрывает генконсульство Финляндии в Петербурге
Россия объявила девять финских дипломатов персонами нон грата и высылает их из страны. В Москве также хотят закрыть консульство Финляндии в Санкт-Петербурге.
Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Свое решение РФ называет “ответными мерами на конфронтационные действия финских властей”.
Указано, что дипломаты, которые покинут Финляндию, являются сотрудниками посольства Финляндии и финского генконсульства в Санкт-Петербурге.
Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге должно прекратить работу с 1 октября.
6 июня Финляндия объявила о намерении выслать из страны девять российских дипломатов из-за подозрения в работе на разведку РФ.
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