Высылает 9 дипломатов. РФ закрывает генконсульство Финляндии в Петербурге

Россия объявила девять финских дипломатов персонами нон грата и высылает их из страны. В Москве также хотят закрыть консульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Свое решение РФ называет “ответными мерами на конфронтационные действия финских властей”.

Указано, что дипломаты, которые покинут Финляндию, являются сотрудниками посольства Финляндии и финского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге должно прекратить работу с 1 октября.

6 июня Финляндия объявила о намерении выслать из страны девять российских дипломатов из-за подозрения в работе на разведку РФ.

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