Нам придется начинать все сначала: в Познани украинские беженцы просят не выселять их из общежития

В польском городе Познань украинские беженцы, которые проживают в общежитии по ул. Варшавская, накануне утром пришли в Великопольское воеводское управление с петицией против расторжения договора с собственником здания и принудительного выселения.

Об этом сообщает издание Wyborcza.pl.

В толпе были родители с детьми, старики и люди с инвалидностью. Также пришли около 50 человек, поддерживающих украинцев. Это уже не первый протест.

Ранее издание Wyborcza.pl писало об этом общежитии — оказалось, что украинцы жили там в ужасных условиях: с потолка свисали электрические кабели, были грязные и сломанные душевые кабины. В кранах не было горячей воды. Беженцев не обеспечивали питанием, а на импровизированных кухнях жили тараканы.

После публикации общежитие осмотрели в том числе пожарная часть и санитарные службы. Владелец был оштрафован и обязан улучшить условия.

Хозяин сделал ремонт, но в конце мая Великопольский воевода принял решение не продлевать договор с владельцем общежития. Украинские беженцы могут жить там только до конца июля этого года.

Сейчас украинцы написали петицию на имя Великопольского воеводы Михала Зелинского с просьбой разрешить остаться в общежитии на ул. Варшавская. По их словам, после апрельских работ и ремонта условия для проживания там подходящие.

Один из пожилых жильцов говорит, что стиральных машин хватает, есть горячая вода, у всех отдельные комнаты. Общей кухни нет, но людям приносят еду. Есть доступ к врачу, психологу. Люди имеют работу, дети ходят в школу.

— Что, если они увезут нас куда-нибудь далеко? Опять же, нам придется начинать все сначала, — сказала Татьяна, жительница общежития.

В петиции украинцы указывают, что большинство предлагаемых новых мест проживания находятся за пределами Познани.

К украинцам пообщаться вышли Вальдемар Патернога, заместитель директора департамента безопасности и кризисного управления, и Нина Шварцевич, заместитель пресс-секретаря Великопольского воеводства.

Вальдемар Патернога заявил собравшимся, что Польша им помогает в рамках официальной гуманитарной программы. Одна женщина в ответ сказала, что ее детям придется поменять школу третий раз за год.

— Оказываем гуманитарную помощь. Вы бежали от войны в Польшу, и Польша обеспечивает вам место. Будь-то в Познани или в городе Ксенж, не имеет значения. Сейчас каникулы, школу можно поменять. Не я начал эту войну! У поляков тоже есть дети, но они ходят на работу и зарабатывают на собственные квартиры, — сказал Вальдемар Патернога.

Представитель беженцев и член Великопольского союза арендаторов Анджела Барчак заявила, что полякам проще, ведь они хорошо знают свой язык, имеют польское образование и у них нет проблем с поиском работы и съемом квартиры. Чего не скажешь о беженцах из Украины. Например, кто захочет сдать квартиру матери с четырьмя детьми.

Сейчас жильцы общежития по ул. Варшавская имеют шесть альтернативных мест, предложенных воеводским управлением. Два из них находятся в Познани. Это объект, который находится по адресу ул. Занемыская, и гостиница Дориан, где комнаты для беженцев будут общими — в каждой из них будет проживать по 7-10 человек.

За пределами города украинцы могут подать заявку на размещение в центре отдыха Фига в лесу в Скорженчине и в городах Рогозно, Жеркув и Сокольники Великие. Но там есть проблемы с общественным транспортом, доступом к школам и медицинскому обслуживанию. Однако ни одно из этих мест не может вместить столько людей, сколько общежитие на улице Варшавской, где проживает около 450 человек.

В мае в Варшаве начал работу медцентр для обслуживания беженцев из Украины.

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