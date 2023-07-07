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Татьяна Забожко, редактор ленты

Шесть погибших, двое травмированных: в РФ произошел взрыв на заводе Промсинтез

Шесть погибших, двое травмированных: в РФ произошел взрыв на заводе Промсинтез

7 июля в Чапаевске Самарской области произошел взрыв в производственном цехе на заводе Промсинтез.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы сообщают о гибели шести человек и травмировании еще двоих.

Взрыв на заводе произошел из-за демонтажа оборудования во время ремонтных работ.

Следует заметить, что Промсинтез является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в РФ.

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