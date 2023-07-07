Украине будет сложно получить приглашение в НАТО во время саммита — министр обороны Эстонии

По мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, Украине будет трудно получить приглашение в Организацию североатлантического договора на саммите в Вильнюсе.

Об этом он сказал в интервью Vikerraadio, сообщила эстонская ERR.

— Приглашение Украины на членство может быть нелегким. Война еще не закончилась. Эстония просит, чтобы Украина получила четкую дорожную карту. Это то, что послы НАТО формулируют и готовят ежедневно. Мы надеемся, что она будет готова к Вильнюсу. Если нет, то вполне возможно, что главы государств начнут дорабатывать ее на месте, — сказал он.

По его словам, пока трудно сказать, какой будет точная формулировка.

Певкур также сказал, что Эстония отправится в Вильнюс с предложением, что расходы на национальную оборону стран-членов НАТО должны составлять более двух процентов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Прагу сказал, что Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе приглашения в блок.

Ранее он призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас, даже если членство состоится после войны.

Источник: ERR

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