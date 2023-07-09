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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Идите к черту со своими советами. Мельник раскритиковал заявление депутата Бундестага относительно кассетных боеприпасов

Идите к черту со своими советами. Мельник раскритиковал заявление депутата Бундестага относительно кассетных боеприпасов
Фото: МИД

Андрей Мельник, посол Украины в Бразилии, который ранее был главой дипмиссии в Германии, резко высказался относительно заявления депутата Бундестага Ральфа Штегнера, который раскритиковал решение Соединенных Штатов о поставках Украине кассетных боеприпасов.

Об этом он написал в своем Twitter.

Штегнер заявил, что это вооружение находится вне закона на международном уровне, а если США защищают порядок и ценности, то не могут предоставлять кассетные боеприпасы.

– Использование кассетных боеприпасов справедливо объявлено вне закона на международном уровне. Те, кто действует во имя международного порядка и ценностей, не поставляют такое оружие. Даже в Украину, – отметил он.

Такое заявление вызвало массу недовольных комментариев, в частности Андрей Мельник послал немецкого политика к черту.

– Идите к черту со своими советами, господин Штегнер, вы не знаете, о чем говорите. Вы когда-нибудь были на войне в Украине 500 дней? Вы чувствовали страдания людей? Если нет, то оставайтесь на своем диване в стиле Бидермайер, – эмоционально отреагировал экс-посол Украины в Германии.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кассетные боеприпасы крайне важны для Украины. Они несколько компенсируют наш снарядный дефицит и частично восстановят паритет на поле боя.

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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
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