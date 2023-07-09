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Юлия Захарченко, редактор ленты

Научились отступать: Резников рассказал, где могут быть новые “жесты доброй воли” РФ

Резніков
Фото: Минобороны

Российские оккупанты научились отступать с поля боя, а в ближайшее время могут происходить новые бегства солдат РФ с передовой. Москва уже привыкает к той мысли, что у нее уже нет так называемой второй армии мира.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире информационного телемарафона. По его словам, несмотря на надежды России, Украина не упала за три недели.

— Они научились убегать. Мы с вами видели так называемые акты доброй воли на острове Змеином, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях, на правом берегу Херсонской области. Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим очередные жесты доброй воли на Востоке и Юге Украины, — сказал Резников.

По словам министра, Россия уже использовала все средства полномасштабной войны: флот, авиацию и сухопутные силы. Однако Резников признал, что враг хорошо научился использовать РЭБ. Он отметил, что РФ использует различные дроны для разведки и разрушения объектов.

Резников поделился, что войска РФ оттянули свои склады, пункты управления и важные объекты на расстояние, чтобы не доставали РСЗО HIMARS. Однако Украина имеет ракеты Storm Shadow и аналоги, благодаря которым удастся нанести прицельные удары.

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Война в Украине, Вибух на складах боєприпасів, Міноборони України, Алексей Резников
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