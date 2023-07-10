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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Эрдоган выдвинул новое условие для одобрения вступления Швеции в НАТО

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Турция одобрит заявку Швеции на вступление в Организацию Североатлантического договора после того, как Европейский Союз откроет путь для присоединения Анкары к блоку.

Об этом сообщает агенство Anadolu, которое процитировало заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он связал тему заявки Стокгольма с диалогом по вступлению Анкары в Евросоюз.

— Сначала откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы потом “расчистим дорогу” для заявки Швеции (в НАТО. — Ред.), так же, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС, — отметил Эрдоган.

По его словам, Турция во все периоды поддерживала курс “открытых дверей” НАТО.

При этом Эрдоган добавил, что для продвижения процесса заявки Стокгольма на вступление в военный блок необходимо выполнение всех положений трехстороннего меморандума (Турция-Швеция-Финляндия).

Турция не единственная, кто хочет присоединиться к Евросоюзу. Статус страны-кандидата имеют также Северная Македония, Албания, Сербия, Черногория, Украина, Молдова и Босния и Герцеговина.

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Источник: Anadolu

Європейський Союз, Реджеп Эрдоган, Туреччина, Швеция
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