США и Германия против поддержки вступления Украины в НАТО на саммите — FT

США и Германия за несколько дней до встречи лидеров военного блока в Вильнюсе оказались под значительным давлением со стороны других союзников с требованием продемонстрировать большую поддержку членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает издание The Financial Times, ссылаясь на источники.

Отмечается, что Вашингтон и Берлин поддержали формулировку итогового заявления саммита, которая не содержит полной поддержки пути к членству в НАТО, не говоря уже о приглашении Киеву присоединиться к блоку после окончания войны, как того требуют страны Восточной Европы.

В материале говорится, что другие члены Организации Североатлантического договора были “застигнуты врасплох консервативной позицией США и Германии”.

Разногласия угрожают затмить прогресс по отдельным долгосрочным гарантиям безопасности для Киева. Источники FT проинформировали, что Великобритания, Франция, Германия, США и другие союзники намерены объявить о широком соглашении на саммите.

По данным источников издания, поскольку послы стран-членов НАТО не нашли компромисса во время переговоров по тексту итогового заявления, вероятно, лидеры стран-членов блока сами доработают его на саммите.

Оппоненты во главе с Германией и США утверждают, что НАТО не может согласиться ни на что, что может свидетельствовать о том, что Украина находится на неизбежном пути к членству без предварительного выполнения строгих стандартов управления, военных стандартов и вооружений, и что блок не может взять на себя обязательства, не зная, как и когда закончится война.

Источник : Financial Times

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