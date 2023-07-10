Собирали данные о планах власти: в Молдове будут судить двух граждан России за шпионаж
Служба информации и безопасности Молдовы и прокуратура по борьбе с организованной преступностью передали в суд уголовное дело о шпионаже и государственной измене в отношении четырех человек.
Руководитель молдавской спецслужбы Александр Мустяца заявил, что в деле фигурируют двое граждан Молдовы и двое россиян.
Их подозревают в создании в Молдове агентурной сети для дестабилизации ситуации и оказания влияния на политические процессы.
— С 2020 года граждане РФ Юрий Г. и Вадим И. под командованием ФСБ России нанимали граждан Молдовы, создавая агентурную сеть на нашей территории. Их действия были направлены на влияние на политические процессы в Молдове в интересах России, сохранение зависимости Молдовы от РФ, — сказал Мустяца.
В течение двух лет подозреваемые собирали данные о планах молдавских властей, компромат на политиков, осуществляли кампании дезинформации, преимущественно в Telegram-каналах.
После 24 февраля 2022 года россияне наняли людей для массовых беспорядков и провокаций в Молдове, рассказал Мустяца.
Деятельность агентов РФ финансировала через криптовалюту и неофициальную сеть перевода денег. Только в 2021 году из России в Молдову поступило около $500 тыс.
По словам главы СИБ, один из завербованных агентов — гражданин Молдовы — находится под арестом по обвинению в измене родине, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Из четырех фигурантов дела одного объявили в розыск.
Источник: NewsMaker