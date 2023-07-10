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Валентина Чорна, редактор ленты

Собирали данные о планах власти: в Молдове будут судить двух граждан России за шпионаж

шпигуни РФ
Фото: Depositphotos

Служба информации и безопасности Молдовы и прокуратура по борьбе с организованной преступностью передали в суд уголовное дело о шпионаже и государственной измене в отношении четырех человек.

Руководитель молдавской спецслужбы Александр Мустяца заявил, что в деле фигурируют двое граждан Молдовы и двое россиян.

Их подозревают в создании в Молдове агентурной сети для дестабилизации ситуации и оказания влияния на политические процессы.

— С 2020 года граждане РФ Юрий Г. и Вадим И. под командованием ФСБ России нанимали граждан Молдовы, создавая агентурную сеть на нашей территории. Их действия были направлены на влияние на политические процессы в Молдове в интересах России, сохранение зависимости Молдовы от РФ, — сказал Мустяца.

В течение двух лет подозреваемые собирали данные о планах молдавских властей, компромат на политиков, осуществляли кампании дезинформации, преимущественно в Telegram-каналах.

После 24 февраля 2022 года россияне наняли людей для массовых беспорядков и провокаций в Молдове, рассказал Мустяца.

Деятельность агентов РФ финансировала через криптовалюту и неофициальную сеть перевода денег. Только в 2021 году из России в Молдову поступило около $500 тыс.

По словам главы СИБ, один из завербованных агентов — гражданин Молдовы — находится под арестом по обвинению в измене родине, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Из четырех фигурантов дела одного объявили в розыск.

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Источник: NewsMaker

Молдова, Шпигуни
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