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Марта Бондаренко, редактор ленты

В разгар войны вступление Украины в НАТО невозможно — Блинкен

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине нельзя предлагать вступить в НАТО, пока продолжается война.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

По словам Блинкена, Украина добилась реального прогресса и НАТО будет помогать проводить реформы, как в области безопасности, так и в области демократии.

Но всем ясно, включая президента Владимира Зеленского, что в разгар войны вступление в НАТО невозможно, заявил глава Госдепа.

Блинкен подчеркнул, что НАТО настроено помогать Украине в долгосрочной перспективе.

— Одна из вещей, которая станет результатом этого саммита, — это не только то, что мы делаем сейчас для Украины, но и то, что блок планирует сделать, и что страны отдельно планируют сделать, чтобы помочь Украине построить свой потенциал сдерживания и обороны, — сказал Энтони Блинкен.

По его мнению, это дает сигнал Путину, что он не может пережить нас, он не может пережить Украину, он не может пережить все страны, которые поддерживают Украину, и в его интересах положить конец этой войне как можно быстрее.

Госсекретарь считает, что сейчас НАТО более едина, чем когда-либо, ведь накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от препятствования Швеции вступлению в НАТО.

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Война в Украине, Энтони Блинкен, Саммит НАТО
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